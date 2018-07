Après la victoire des Bleus, une soixantaine d'interventions des pompiers en Drôme-Ardèche

Par Florence Beaudet, France Bleu Drôme-Ardèche

Chutes, alcoolémie, départs de feu dus aux pétards et fumigènes, les pompiers de Drôme et d'Ardèche ont fait une soixantaine d'interventions suite à la victoire des Bleus dimanche soir. L'incident le plus notable est à Aubenas où un automobiliste a percuté accidentellement deux piétons.