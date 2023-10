Après la visite du pape à Marseille, le diocèse lance un appel aux dons

C'était une visite historique ! Une première depuis près de 500 ans. La visite du pape à Marseille a réuni des centaines de milliers de personnes notamment à travers une messe géante au stade vélodrome le samedi 23 septembre devant 57 000 fidèles et suivie par des centaines de milliers de personnes sur l’avenue du Prado ou grâce à la retransmission en direct.

La visite du souverain et plus largement les Rencontres méditerranéennes qui se sont déroulées du 17 au 24 septembre à Marseille ont coûté environ 2,3 millions d'euros au diocèse marseillais. Cela comprend la rencontre des évêques, la location du stade Vélodrome, la sécurité ou encore toute la partie festival.

Il manque 500 000 euros au diocèse pour boucler le budget

Par leurs dons, les mécènes et partenaires ont financé la moitié du budget de l’événement (soit environ 1,2 M€). et grâce à plusieurs leviers de collecte (participation des pèlerinages diocésains inscrits, quête au stade, vente de goodies et dons des fidèles), près de 600 000 € ont déjà été collectés. Cependant, beaucoup de personnes ayant participé à l’événement n’ont pas encore fait de don. Ainsi, 500 000 € manquent encore pour boucler le budget

« Au nom du diocèse de Marseille qui a supporté avec joie et audace toute l’organisation des Rencontres méditerranéennes, je lance aujourd’hui un appel," explique Mgr Jean Marc Aveline. "Vous qui écrivez pour nous remercier, vous qui avez participé à cet événement historique, que ce soit pendant le festival, au stade, sur le Prado ou chez vous derrière votre écran, aidez-nous ! Chaque don compte ! C’est pour permettre au plus grand nombre de vivre cet événement que nous avons déployé ces moyens. Maintenant, nous avons besoin de votre soutien : merci d’avance pour votre générosité ! »

Le diocèse de Marseille rappelle que tout don ouvre droit à un reçu fiscal.

Les dons peuvent être faits en ligne sur l’adresse www.rencontres-med23.org/don ou sur www.papemarseille.fr ou encore par chèque à l’ordre de « ADM 13 », à envoyer à ADM 13, 14 place Colonel Edon 13007 Marseille.

Une boutique en ligne a également été lancée sur www.messedupape.com. L’occasion d’acheter des souvenirs : tee-shirts, sacs, tasses, foulards, bougies, ecocups et de participer au financement de l’événement.