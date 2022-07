L'opérateur de télécommunication Orange ouvre le réseau 5G à Mayenne et à Parigné-sur-Braye. Deux antennes ont été installées et plus de 95% de la population des deux communes est désormais couverte.

Après Laval, l'opérateur Orange déploie la 5G à Mayenne et à Parigné-sur-Braye

ouverture du réseau 5G d’Orange sur les communes de Mayenne et de Parigné-sur-Braye.

Orange ouvre son réseau 5G à Mayenne et à Parigné-sur-Braye. Ce sont les deux nouvelles communes mayennaises à bénéficier de cette technologie, quelques mois après la ville de Laval. La couverture de la population est à plus de 95% grâce à 2 antennes explique l'opérateur qui consolide ainsi le réseau mobile et qui maintient la qualité du réseau 4G déjà fortement sollicité par les habitants.

Rapidité et fluidité, la 5G jusqu'à trois plus plus rapide que la 4G

Paul Abinne est le directeur des relations Orange avec les collectivités locales de la Mayenne : "je suis ravi d’annoncer le lancement de la 5G à Mayenne et à Parigné-sur-Braye. Notre priorité est d’apporter le meilleur débit et la meilleure qualité de service à nos clients. Nos clients, les particuliers comme les entreprises, peuvent profiter d’une qualité de service inédite et de développer de nouveaux usages. Le déploiement se fait de manière progressive sur l’ensemble du Grand Ouest".