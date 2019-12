Après le 5 décembre, les gilets jaunes de Bergerac croient en la reprise du mouvement

Bergerac, France

"Bien sûr que le 5 décembre a changé quelque chose !" Mamie Huguette est formelle. Pour la retraitée et gilet jaune bergeracoise de la première heure, la manifestation contre la réforme des retraites du jeudi 5 décembre a remotivé les troupes : "il y a un regain pour le mouvement. Les gens en ont raz-le-bol et on se battra tant que la situation ne changera pas". Pour faire un point sur la suite du mouvement après la manifestation du 5 décembre, une quarantaine de gilets jaunes ont organisé une assemblée citoyenne devant le palais de justice de Bergerac ce samedi 7 novembre.

Tour à tour, les participants débattent au micro © Radio France - Laurence Méride

Mais au sein des troupes tout le monde ne partage pas le point de vue de Mamie Huguette. Guy lui n'est pas rassuré : "Pendant la manif du 5 décembre, chacun était dans son coin, les syndicats d'un côté, les gilets jaunes de l'autre." Mais le gilet jaune reste persuadé que les luttes convergeront au vu de la rigidité du gouvernement.

La convergence des luttes

Pour la première fois dans une assemblée citoyenne, parmi les gilets jaunes il y avait aussi des membres de la CGT. Sur son gilet jaune, Claude arbore le logo de son syndicat : "Au lancement du mouvement, pour éviter les conflits les gilets jaunes ne voulaient pas que les syndicalistes se joignent à eux. Mais depuis le 5 décembre les avis ont changé. Alors aujourd'hui je suis venu en tant que citoyen, gilet jaune et cgtiste." Mais Claude regrette qu'il y ait si peu de personnes présentes à l'assemblée citoyenne du jour : "La réforme des retraites ce ne sont ni les gilets jaunes ni la CGT qui vont l'arrêter tout seul. Il faut que tout le monde se joignent au mouvement sans compromis pour que Macron recule."

Syndicats et gilets jaunes manifesteront main dans la main le mardi 10 décembre en Dordogne contre la réforme des retraites.