Après le confinement, les citadins rêvent de s'installer en Creuse

Envie d'une maison avec jardin, sans voisins, et d'un peu de terrain : c'est le profil type des demandes qu'ont reçues les agences immobilières creusoises pendant le confinement. Beaucoup viennent de citadins, de région parisienne ou d'ailleurs, qui ont envie de changer de cadre, voire de vie.

C'est le cas de Patrice, qui habite à Nîmes. Le confinement a renforcé sa décision de quitter la ville et de changer de mode de vie : "je n'ai pas besoin de travailler dans un bureau de grande métropole, en revanche, j'ai besoin de nature, et puis il faut penser à changer nos pratiques. Après beaucoup de recherches, la Creuse a fini par s'imposer". Cet expert en conseil entend même ouvrir un gîte touristique, dans la région d'Aubusson : "la Creuse a beaucoup d'atouts, elle est à trois heures de Bordeaux, Clermont, Toulouse."

Comme Patrice, ils sont nombreux à s'être renseignés auprès des agences immobilières creusoises. "Sur 200 demandes reçues pendant le confinement, 80% viennent de l'extérieur, des Parisiens globalement", explique Anthony Pachaud, agent à La Souterraine. "Ils rêvent d'une vie meilleure, avec jardin, derrière leur écran, confirme Marc Deschamp, à Bourganeuf. Il y a quelque chose qui s'est passé dans les têtes."

Un constat que partage Marie-Françoise Hayez, à Aubusson. Une question revient sans cesse chez ces clients potentiels : "Est-ce que je vais avoir internet, pour continuer à télé-travailler comme pendant le confinement ? La période leur a fait prendre conscience qu'ils peuvent vivre où ils le souhaitent. Et puis, s'il y a une deuxième vague, mieux vaut être confiné dans une maison en Creuse que dans un appartement à Paris", ajoute-t-elle.

Effet d'aubaine ou miroir aux alouettes ?

Les agents immobiliers aimeraient bien croire à ces premiers frémissements. Pour autant, tous le rappellent : il ne s'agit que de demandes d'informations. "J'ai eu entre 20 et 30% de retours après avoir répondu aux questions", indique Anthony Pachaud. Surtout, personne n'a pu se déplacer pour faire des visites, "et ça n'est toujours pas le cas, soupire Marie-François Hayez, à cause de la limite du rayon de 100 km".

Pour autant, Marie-Françoise Hayez veut y croire : "Quelque chose a changé. Les gens vont vers le local. Il ne faut surtout pas que la Creuse manque ce coche-là." Et de regretter l'un des obstacles à l'installation dans le département : les trains, trop peu nombreux, et parfois supprimés.