Après le confinement, l'activité des refuges est en plein essort

Le système de rendez vous devrait durer encore un moment dans les refuges de la Loire et de la Haute Loire, mais le premier constat, c’est que malgré cette contrainte, les visiteurs sont extrêmement motivés pour adopter les animaux.

Au refuge de Poligny en Haute Loire, le responsable du site, Christophe FAYARD confirme que le niveau des adoptions est bien supérieur à l’avant-confinement

Actuellement le refuge est encore fermé, et l'on accueille que les gens qui ont pris rendez vous au préalable. J'ai eu une semaine complète au niveau des rendez vous, et la prochaine commence a bien se remplir pour les rendez vous de l'après midi.Durant cette période de calme et de confinement les gens ont été patients. La on a eu un monsieur qui vient de perdre son épagneul, il a vu sur le site que nous en avions un, ça devrait déboucher sur une adoption.

Au refuge de Saint-Étienne qui regroupe la SPA, l’association "Ami chats" et la fourrière, il y a en tout 7 personnes qui travaillent, et il est donc nécessaire de prendre des précautions…. Pierre Portera le président de la SPA

On ne peut pas travailler à plus de trois personnes, un administratif et par exemple et un couple qui vient voir les animaux, sans enfants pour le moment. Mais cette configuration est très favorable, il sont bien là pour adopter un animal.

Au refuge de Poligny en Haute Loire, le responsable du site , Christophe FAYARD se félicite bien sur de ce retour des adoptants autour du refuge, mais il y a une chose qui lui fait encore plus plaisir, c'est que durant le confinement, il n’y a quasiment pas eu d'abandons et d'arrivées nouvelles au refuge de la SPA.

Ça a été le calme plat, du 17 avril jusqu'à aujourd'hui , j'ai eu trois arrivées au refuge. Un abandon, une divagation et une recherche de maître . il n a pas eu de recrudescence d'abandon comme on a pu l'entendre dans la capitale.

A ce jour le refuge de Poligny compte 43 chiens et une bonne vingtaine de chats à adopter et il y a 45 chiens et une trentaine de chats à Saint Etienne

Les visites se font uniquement on le rappelle sur rendez vous.

