Après le Covid, des associations en difficulté dans le Var

Certaines ont perdu des adhérents et donc des revenus. D'autres recherchent des bénévoles. Plusieurs associations du Var racontent leurs difficultés un an et demi après le début de la crise sanitaire. Une campagne nationale est d'ailleurs lancée pour redynamiser le tissu associatif.

"Mon association, je l’adore, j’y adhère !"... C’est le slogan d’une campagne nationale lancée par le Mouvement associatif alors que de nombreuses associations- dont on fête cette année les 120 ans - ont du mal à se relever de la crise sanitaire. Confinements successifs, peur du Covid, pass sanitaire et repli sur soi ont porté atteinte aux associations. Plus de la moitié ont subi une baisse des cotisations, plus de 60% ont perdu le contact avec une partie de leurs bénévoles selon une enquête réalisée en avril 2021.

Ces difficultés touchent notamment le Var. Fondée en 1997 à Toulon, l'Acève ou "l'Association qui Croit En Vos Enfants" ne proposera plus de soutien scolaire. La structure, qui a compté jusqu'à 8 salariés, ferme ses portes. "Une décision bouleversante" lâche très émue sa présidente au téléphone.

A Brignoles, l’association culturelle Le Bazar du Lézard - qui organise des événements dans les quartiers, écoles ou médiathèques avec de jeunes artistes - pourrait licencier son dernier salarié. "Avant le Covid, nous avions une vingtaine de projets par an dans le Var. Depuis plus rien ou presque. Les dates sont annulées ou sans cesse repoussées. Nos partenaires sont épuisés... comme nos artistes d'ailleurs. Certains sont moins disponibles car ils ont pris des boulots alimentaires pour pouvoir vivre" confie la présidente Fabienne Lacroix.

Associations recherchent adhérents

Pour le moment, comme dans de nombreuses associations, les responsables de Studio Vibe's, qui propose des cours de danse à La Garde et Pignans, ont un autre problème : le nombre de leurs adhérents a presque diminué de moitié depuis la crise. Plus de 300 danseuses et danseurs en mars 2020, 160 aujourd’hui. "Il y a certes l’effet pass sanitaire mais ce n'est pas la seule explication" avance la présidente Virginie Granet.

"Nous avons surtout perdu des adolescents. Quand on prend contact avec leurs parents, on comprend que ces jeunes ne sont pas partis pour faire une autre activité. Non, ils ne font plus rien, ils ne sont plus motivés ! Ils ont pris l'habitude, pendant les confinements, de rester à la maison et c'est inquiétant !" poursuit la professeur de danse. "Nous mettons toutes les chances de notre côté en _multipliant les publications sur les réseaux sociaux_, en distribuant des flyers à la sortie des écoles et en proposant des facilités de paiement mais c'est compliqué" indique Bérengère Mas, secrétaire de Studio Vibe's.

Plan de soutien de la Fédération des Oeuvres Laïques

Dans ce contexte, la FOL du Var - Fédération des Oeuvres Laïques - propose des exonérations aux 270 associations de son réseau et réclame un nouveau plan de soutien au gouvernement. "Les associations sont le cœur de la société, là où se développent le lien social et la solidarité, il ne faut pas attendre qu'elles disparaissent pour agir. Il faut les défendre et prendre ou reprendre une adhésion" conclut Sandrine Firpo secrétaire générale de la Fédération.