Après le Covid, l'inflation : la crise de trop pour les théâtres toulousains ?

Y'a-t-il une crise chez les théâtres toulousains ? Notamment les plus petits, qui ne bénéficient pas de subventions publiques. Certes, le mois de septembre n'est pas le meilleur ; c'est le début de saison, tous les spectacles ne sont pas encore lancés. Mais n'empêche : beaucoup d'établissements semblent tirer la langue, peut-être à cause de l'inflation, des habitudes prises par les spectateurs au moment des confinements de la crise sanitaire.

Pour Stéphane Batlle, le directeur artistique de la compagnie Le Grenier de Toulouse, les chiffres parlent d'eux-mêmes : "Mercredi soir (21 septembre), nous avons eu une première dans une salle de 400 places, et il n'y avait que 32 réservations ! Ca génère chez mi des signaux d'alerte assez significatifs".

Surtout que cette pièce que la compagnie joue à l'Escale à Tournefeuille, c'est "Oscar", popularisée en son temps par Louis de Funès. Bref, une valeur sûre, qui devrait bien mieux marcher. Le Grenier de Toulouse la porte d'ailleurs depuis trois ans, avec succès. Pour jeudi 22 septembre, c'était 42 réservations. Pour le week-end, 60...

L'inflation, premier rôle ?

Autre exemple en plein centre de Toulouse, le théâtre du Grand Rond (120 places) n'a jamais retrouvé sa fréquentation d'avant le Covid explique Eric Vanelle, un des cofondateurs : "globalement, on a une baisse de fréquentation de 15 à 20%". Mais il explique que la tendance n'est pas du tout homogène, avec parfois des spectacles qui vont marcher "même mieux qu'en 2019" et d'autres "plus risqués, plus novateurs, où d'habitude on arrivait à faire venir les gens en nombre. Mais là, on a repris des gros bouillons qu'on ne prenait plus depuis un petit moment".

Mais pour Eric Vanelle les spectateurs ont peut-être surtout pris de nouvelles habitudes avec le Covid-19 : Netflix et compagnie. L'inflation n'est pas la seule explication au désamour, selon lui : "Moi je pense qu'avec des places de 6 à 13 euros (et nous ne sommes pas les seuls à ce prix), ce n'est pas un frein. C'est le prix de deux bières en ce moment ! Mais peut-être que les choses deviennent tellement tendues pour beaucoup de gens que ça devient compliqué. Mais je n'ai pas le sentiment que ça soit un facteur si important que ça".

Stéphane Batlle, du Grenier de Toulouse, a lui conscience que le budget culture peut sauter en premier, dans les choix d'un ménage : "j'imagine bien que la crise est en jeu, avec beaucoup de frais pour les familles. L'ambiance générale n'est pas à faire des dépenses au niveau de la culture. C'est un signal fort qui nous est envoyé, et qui nous inquiète beaucoup".