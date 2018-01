Limoges, France

Quelques heures à peine après le décès brutal de Frédéric Forté, les joueurs du Limoges CSP se sont retrouvés à l'aéroport de Limoges-Bellegarde ce lundi à la mi-journée. Le déplacement à Reggio Emilia, pour le début du Top 16 de l'Eurocup, devait être une fête mais c'est évidemment une équipe accablée de tristesse qui s'est rassemblée avant le départ de l'avion.

Une équipe sous le choc

Visages tendus et yeux rougis pour certains, les joueurs sont arrivés un par un ou par petits groupes dans l'aérogare. Les uns se serrent la main, d'autres se saluent par des accolades, et tous échangent leurs mots de stupéfaction et de tristesse. Le staff était là un peu plus tôt, sous le choc et déconcerté également. De longues discussions entre dirigeants et joueurs ont précédé l'embarquement dans l'avion qui les a emmenés vers Parme.

Il m'avait dit : Fréjus, on se revoit demain" - Fréjus Zerbo, pivot du Limoges CSP

"Au début je n'y croyais pas" raconte doucement Fréjus Zerbo, le pivot du CSP, "je pensais que le message, hier soir, c'était une connerie. Et puis après, Kyle [le coach, NDLR] nous a tous appelés pour nous l'annoncer." Le joueur est abasourdi : _"_franchement , je n'ai pas de mots ! Il était venu nous voir à l'entraînement, dimanche après-midi, il était entré dans les vestiaires pour plaisanter et m'avait dit : Fréjus, on se revoit demain..."

L'équipe veut se remotiver en pensant à Fred Forte

En effet, Frédéric Forté avait prévu de faire le déplacement avec son équipe pour un match très symbolique à ses yeux : c'est non seulement l'ouverture du Top 16 de l'Eurocup, mais qui plus est en Italie, sa patrie d'origine dans laquelle il a terminé sa carrière de joueur. Alors malgré la douleur, l'équipe se veut motivée. "C'est un point d'honneur pour l'équipe d'aller jouer ce match !" affirme Jean-Léonard Picot, président du conseil de surveillance du CSP, "Fred n'aurait pas envisagé les choses autrement." Et Fréjus Zerbo ajoute : "il faut continuer à jouer la Coupe d'Europe pour lui, il faut que l'équipe se remobilise mentalement."

Le Limoges CSP s'est envolé vers l'Italie le coeur lourd, mais bien déterminé à y faire honneur à Frédéric Forté.