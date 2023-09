Après le déluge, l'attente pour les sinistrés du Nord-Drôme et Nord-Ardèche

Il y a une semaine, des dizaines de familles ont vu l'eau et la boue rentrer dans leur maison dans le Nord Drôme Ardèche. Elles ont nettoyé le plus gros mais attendent désormais les experts des assurances.

A Saint-Sorlin-en-Valloire, le parquet de la maison de Franck est entassé dans le jardin, prêt à partir à la déchetterie, pas loin du frigo et des congélateurs hors service. Après cinq jours logés ailleurs, Franck et sa compagne sont rentrés chez eux : "l'assurance ne prend en charge que 5 jours de relogement. On s'est aménagé une pièce de vie où on dort, on se lave, et le reste...on vivote. Tant que l'expert n'est pas passé, on ne peut pas bouger les affaires."

L'expert de l'assurance doit passer jeudi chez Franck. La boue a laissé des croûtes séchées sur le sol, le placo commence à brunir en bas. Franck allume déjà la cheminée jour et nuit pour éviter que l'humidité ne pourrisse tout l'intérieur : "j'ai un plaquiste qui m'a fait un devis à 47 000 euros pour le placo et les sols. L'électroménager le chauffage, il y en a pour 20. 000 euros...ça chiffre vite. Et on est dans le doute de savoir ce qui sera vraiment pris en charge."

Ne pas tout nettoyer en attendant les experts des assurances

A Andancette, Gilbert 80 ans et son épouse Françoise ont encore la raclette à la main. Ils ont regagné leur maison après deux nuits chez des amis : "il y avait de la boue partout dans le rez-de-chaussée. Les voisines ont nettoyé, elles ont été formidables, parce que moi j'étais un peu sonnée", explique Françoise, "mais on nettoie au minimum pour que les experts voient que la boue est rentrée dans la cave à vin par exemple, ici et là."

Le lave vaisselle et le mobilier HS sont là aussi sur la terrasse. L'expert de l'assurance passera lundi : "c'est long, c'est pénible, et on est un peu perdu quand ça arrive", déplorent Gilbert et Françoise. Une poignée de familles ne sont pas encore rentrées chez elles à Vion et Andancette.

Les communes chiffrent encore leurs dégâts

Pour les communes aussi, après les intempéries commence un travail de longue haleine. Le gros de la boue a été dégagé des chaussées, le gros des embâcles dégagé des rivières, mais il reste beaucoup à réparer.

A Vion, la mairie a demandé l'appui d'un spécialiste de l'agglo pour faire le tour des chantiers. Il s'appelle Hervé Cheynel, du service soutien technique aux communes à Arche Agglo : son agenda est plein. "J'ai toute la semaine des rendez-vous dans les communes pour faire des constatations, des relevés, des chiffrages. Le but, c'est de les aider dans les dossiers de demandes d'aides et de subventions, et puis de passer à l'action pour les travaux avec des consultations, des recherches d'entreprises etc."

Il y a six ou sept éboulements importants à Vion. Il va falloir refaire des enrochements, des murs de soutènement, sur des zones plus ou moins facile d'accès. Les travaux se chiffreront en centaines de milliers d'euros redoute Robert Fay, premier adjoint : "on a de petits budgets sur nos communes. On ne pourra pas faire tout ce qu'on avait prévu. Il va d'abord falloir remettre en état les voiries. Si on a des aides, ça ira. Espérons, que l'Etat, que le Département nous aident."