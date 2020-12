L'absence du préfet du Centre Val-de-Loire "sera longue" : qui le supplée dans ses fonctions ?

Victime d'un grave problème de santé à Orléans vendredi dernier et opéré en urgence à Paris, Pierre Pouëssel, le préfet du Centre Val-de-Loire, "va mieux", indique-t-on en préfecture : "son pronostic vital n'est plus engagé, mais son absence sera longue". Une suppléance est organisée. Explications.

Après son grave malaise survenu vendredi dernier à Orléans, Pierre Pouëssel, préfet du Loiret et du Centre Val-de-Loire, "va mieux", nous indique la préfecture ce mercredi. "Son pronostic vital n'est plus engagé, son état de santé est stationnaire et n'inspire plus d'inquiétude".

Pierre Pouessël est toujours hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière à Paris, où il a subi une très lourde intervention chirurgicale en urgence, et "son absence sera longue".

Une double suppléance mise en place

Dans ce contexte, comment s'organisent les choses en préfecture ? "La continuité de l'Etat est assuré", explique-t-on en préfecture, et un système de suppléance est prévu : Thierry Demaret, secrétaire général de la préfecture du Loiret, gère les affaires départementales. Et Edith Chatelais, secrétaire générale aux affaires régionales, s'occupe de l'aspect régional.