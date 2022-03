Après le Liban le Marathon du volontariat en Corse, 42 associations pour 42 actions en 42 jours

Dans le cadre du service civique international* Georges Mrad est accueilli depuis novembre 2021 par la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS):

ANDEMU!

"Je suis un jeune Libanais né en 1999 et aussi le 4 août 2020, la date de l'explosion de Beyrouth. _Cette explosion m’a change la vie, c’était le déclencheur pour mon parcours_. Depuis le village de Tannourine au nord du pays je se suis parti à Beyrouth pour faire du bénévolat, pour rester à côté de mon peuple blessé, mais qui avait besoin des jeunes qui sont le futur de ce pays. J'étais avec Offre Joie dans le chantier de reconstruction. Après, j'ai dit comment puis-je faire profiter davantage de gens et j’ai fais la découverte de plusieurs associations. J'ai commencé avec 7 associations différentes sur une semaine. De là je m’interrogeai, pourquoi ne pas faire un marathon de volontariat qui pourrait être 42 missions de structures associatives différentes et sur tout le territoire libanais."

la région de Tannourine joyaux du Liban © Getty - Ian Hanson

42 associations 42 projets 42 jours

"On a alors mené plusieurs actions, le nettoyage de plages des visites de personnes avec des problèmes de drogue, on a semé des cèdres, on travaillait dans l'environnement, pour le don du sang, le recyclage. C'était vraiment des thématiques très différentes et dans tout le territoire libanais, dans des cultures ou religions très différentes. Ce qui a fait que ce marathon était spécial c’était que l’on a regroupé des jeunes de tout le Liban. Maintenant ici avec la CRESS on travaille pour développer le marathon de volontariat édition Corse et qui va commencer le 28 mars jusqu'au 8 mai. Et le but de ce marathon, c'est une formation pour les jeunes, là où ils vont rendre service, aider vraiment à motiver les jeunes au bénévolat, à la découverte de soi même, alors ANDEMU!"

Si vous souhaiter participer à ce projet, par mail à l’adresse suivante : contact@cress.corsica

*Mission de Service Civique International, programme porté par la Collectivité de Corse en partenariat avec l’association France Volontaires , Mobighjovani Corsica .