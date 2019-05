Après le licenciement de deux salariés, Cora va ouvrir des négociations sur le travail le dimanche

"Les choses avancent," Cyril Lechevestrier ressort plutôt satisfait de la réunion qui s'est tenue ce vendredi 24 mai à Paris avec la direction du groupe Cora. Le délégué syndical CFDT se réjouit de la décision prise par ses supérieurs.

Après la révélation dans la presse du licenciement de deux salariés du magasin de Saint-Jouan-des-Guéréts près de Saint-Malo parce qu'ils ont refusé de travailler le dimanche, la direction a décidé de revoir sa position. Elle a accepté d'ouvrir des négociations pour que le travail dominical se fasse désormais sur la base du volontariat.

Deux réunions programmées en juin

"La direction a reconnu que la réaction envers les salariés avait été excessive. Si le volontariat est en place, on ne pourra plus licencier des gens parce qu'ils refusent de travailler le dimanche. Il n'y aura plus d'abus. Ça évitera de reproduire ce qui s'est passé pour Chrystèle ou Julien mais c'est triste de devoir en arriver là pour qu'il y ait une réaction. Nous allons rester vigilants, car pour l'instant rien n'est acté," ajoute le syndicaliste.

La direction a convoqué les syndicats pour deux réunions au mois de juin. Elle n'a pour le moment pas donné suite à nos sollicitations. D'après nos informations, des négociations seraient en cours avec les deux salariés licenciés pour faute grave afin d'éviter un passage devant les prud'hommes.