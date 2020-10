Après le meurtre de Samuel Paty, une caricature de Mahomet à la Une de la Nouvelle République

"C'est notre modeste réponse pour dire : plus jamais ça". Dans les éditions de "La Nouvelle République" de ce dimanche, on peut voir en Une cette caricature de Mahomet, imaginée par "Charlie Hebdo" en février 2006. On y voit le prophète s’apitoyer,"c'est dur d'être aimé par des cons".

Prolonger le travail de Samuel Paty

De nombreux titres de la Presse Quotidienne Régionale rendent hommage ce dimanche à Samuel Paty, ce professeur assassiné vendredi dernier pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Ce dimanche, "La Nouvelle République" est le seul quotidien régional à publier une caricature du prophète en Une.

Christophe Hérigault, le directeur de la rédaction, explique ce choix "militant" pour dire "stop ça suffit" et "rendre hommage à Samuel Paty qui n'a jamais eu peur de faire son métier, d'apprendre ce qu'était la liberté d'expression".

Dans l'édito du jour il revient sur l'origine de ce journal "issu de la Résistance" et réaffirme "les valeurs du journal et de toute sa rédaction".

Diffuser de nouveau ces caricatures, c'est refuser le fanatisme religieux

"Tous Charlie" et "Tous Samuel"

A l'heure où le procès des attentats de janvier 2015, qui ont coûté la vie aux dessinateurs de "Charlie Hebdo", publier cette caricature de Mahomet, un dessin de Cabu qui avait valu un procès en 2007 à l'hebdomadaire satirique, et après le meurtre de l'enseignant, ce choix éditorial "s'est imposé à nous", explique Christophe Hérigault.

Le 7 janvier 2015, nous avons cru être tous "Charlie", aujourd'hui nous aimerions être tous "Samuel"

Dans son édito, le directeur de rédaction demande à l'Etat de "dégager tous les moyens nécessaires" pour lutter contre le séparatisme "islamiste".

Ce dimanche, de nombreux rassemblements ont lieu à 15 heures pour rendre hommage à Samuel Paty.