Après le pic de canicule, les rayons glaces se remplissent à nouveau

Les supermarchés d'Occitanie s'occupent de réapprovisionner les rayons glaces après le pic de chaleur de la semaine passée. C'est donc le rush post-canicule en ce moment pour l'entreprise La Fabrique du Sud installée à Carcassonne et qui fabrique les glaces et sorbets La Belle Aude.

Carcassonne, France

Certains commerces d'Occitanie ont vu fondre leurs stocks de glace après le pic de canicule la semaine dernière. On sent qu'une tornade de clients transpirants a fait une razzia sur les cônes, les esquimaux et les bacs à glace. On est donc dans la période du réapprovisionnement.

Les magasins anticipent pourtant. Cyril Rousselet est gérant d'un carrefour du centre-ville Toulousain, avenue Jean Rieux : "On avait commandé 20% de plus que l'année passée pour ne pas manquer de glaces." En ce moment, beaucoup d'entreprises repassent commande auprès des fournisseurs, à la marque La Belle Aude par exemple, l'entreprise basée à Carcassonne.

Christophe Barbier, président de la scop La Fabrique du Sud qui produit les glaces La Belle Aude © Radio France - Marion Aquilina

Christophe Barbier, le président de la scop La Fabrique du Sud qui produit les glaces La Belle Aude, explique qu'en ce moment il croule sous les commandes et les livraisons : "_C'est sur les deux semaines après le pic de canicule, c'est le contre-coup_. On a une grosse demande partout aussi bien dans les grandes surfaces que pour les ventes de proximité."

Cette entreprise s'organise donc en conséquence chaque année. Pendant les trois mois d'été, dix stagiaires viennent en renfort pour turbiner avec les 24 salariés, notamment sur deux postes : les livraisons et les commandes.