Après le report, les préparatifs de la Saint-Vincent Tournante se poursuivent

Il reste encore du travail avant la Saint-Vincent Tournante ! La grande fête des vignerons a été une nouvelle fois repoussée à cause du Covid-19. Après un report au dernier week-end de janvier, la date a été décalée au week-end du samedi 19 et du dimanche 20 mars 2022.

La progression de l’épidémie a eu raison de la première date prévue, mais les bénévoles gardent le moral dans les communes qui organisent l’évènement, Puligny-Montrachet (plus le hameau de Blagny) et Corpeau, au sud de Beaune et de la Côte-d’Or.

Les derniers détails pour la décoration à Corpeau

La décoration est encore à ajuster à Corpeau, la commune qui représentera les éléments terrestres de l’eau, de la terre et du feu, le thème des 4 éléments terrestres ayant été choisi comme élément de décor. Du côté de la salle des fêtes, les bénévoles vont continuer de se réunir deux fois par semaine, comme depuis le début… en avril 2019 !

Les bénévoles gardent le rythme et la motivation, autour de Sandrine Peteuil, la responsable du pôle direction, qui encadre une quinzaine de bénévoles assidus. Le temps en plus sera utilisé pour finaliser les structures comme les fleurs artificielles de décoration, ou la reproduction d'une grande coccinelle, faite avec des nappes en tissu.

La coccinelle est réalisée avec des nappes en tissu recyclé © Radio France - Alexandre Lepère

Pas question de se tourner les pouces par exemple pour Françoise Clément, qui vient à chaque séance depuis le début en avril 2019. Le Covid ne l'a pas chamboulé : « je suis tout autant motivée qu’au départ » se réjouit la bénévole. « Le caractère exceptionnel de l’évènement est là, on s’est découvert entre les bénévoles et on va continuer. » Deux petits mois de réglages en bonus, les derniers efforts seront faciles pour Sandrine Arrault, la maire de Corpeau : « un report ce n’est pas une annulation. Nous aurons l’occasion de présenter notre travail aux visiteurs, je ne suis pas inquiète pas du tout ! »

Une partie de l'équipe des bénévoles du pôle décoration à Corpeau © Radio France - Alexandre Lepère

Les décorations seront installées dans le village à la mi-février, sauf nouveau rebondissement.

Et la commune recherche encore des volontaires ! Pour participer, rendez-vous auprès de la mairie de Corpeau, sur les jours d’ouverture, le lundi et le vendredi de 13 h 30 à 18 h 00, et le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00.

Impatience à Puligny-Montrachet

L'impatience est de plus en plus forte chez Corinne Chavy, la responsable du pôle décoration et secrétaire du comité d’organisation pour la commune. Du côté de la maire de Puligny-Montrachet, tout est prêt ! Pour Alexandra Pascal, pas d’inquiétude : la Saint-Vincent Tournante aura toujours fière allure en mars. 40 000 spectateurs sont espérés, un chiffre forcément incertain avec les jauges sanitaires qui pèsent actuellement sur les évènements comme les matches de football.

A Puligny-Montrachet, les décors sont déjà prêts, à l’image de la cabote, ce petit abri de vigneron d'époque. - Mairie de Puligny-Montrachet

Mais vu la situation du moment, le report de la date était la bonne solution pour Alexandra Pascal, qui ne voulait pas d’une fête de la Saint-Vincent Tournante avec une jauge de 5 000 personnes et l’interdiction de boire debout.

Corinne Chavy (à gauche) et Alexandra Pascal (à droite) attendent avec impatience le week-end du 19 et du 20 mars © Radio France - Alexandre Lepère

Selon l’élu, la fête des vignerons pourra tirer son épingle du jeu le 19 et le 20 mars, malgré d'autres gros évènements au même moment comme la vente des Hospices de Nuits-Saint-Georges, ou les Grands Jours de Bourgogne à Beaune du 21 au 25 mars 2022. En plus, le programme de la Saint-Vincent Tournante ne devrait pas changer : « il y aura toujours les messes d’intronisation, l’ouverture des caveaux, le programme ne va pas changer. On espère même une météo printanière. Il y a une impatience et une envie que la fête se fasse » indique Alexandra Pascal.

La commune de Puligny-Montrachet est prête pour renouer avec son histoire, ayant déjà organisée à deux reprises la Saint-Vincent Tournante après des premières éditions en 1961 et en 1991. Corpeau n’a de son côté jamais participé à l'évènement.

La fête des vignerons attend toujours une belle édition, la dernière s’étant déroulée au début de l’année 2020 à Gevrey-Chambertin, avec 60 000 participants. En 2021, la Saint-Vincent Tournante a été réduite à une demi-journée de processions au Clos de Vougeot, sans la dégustation des vins.