Après le scandale Orpea, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal en visite dans un Ehpad de Touraine

Deux jours après les déclarations des dirigeants d'Orpea devant le Parlement, Gabriel Attal est venu en Touraine apporter son soutien aux personnels soignants des Ehpad. Le porte-parole du gouvernement a passé toute l'heure du midi, ce vendredi, auprès des résidents et du personnel de l'Ehpad public Le Clos du Parc à Vernou-sur-Brenne. Une visite qu'il a voulu inscrire dans le cadre de la consultation lancée par la ministre chargée de l'autonomie des personnes âgées. Dans moins de trois semaines en effet, le gouvernement a prévu de formuler des propositions pour éviter les dérives dénoncées au sein du groupe privé Orpea.

Le manque de moyens humains au coeur des discussions

Gabriel Attal a donc pris des notes. Mais il y a surtout un sujet qui est ressorti de cette rencontre avec les personnels et les familles. Et cette préoccupation, c'est celle du manque de moyens humains. Car oui, il y a régulièrement des animations, comme cet atelier de gym douce auquel Gabriel Attal est invité à participer. Il y a aussi ces personnels attentionnés, reconnaissent les résidents. Mais de leur côté, ces personnels disent qu'ils font surtout de leur mieux, comme Enora Kerleau. Elle est parfois la seule infirmière dans l'établissement.

Le week-end, par exemple, quand on est seul, on a 84 résidents. Le soir, on est seul pour 84 résidents aussi. Donc on doit gérer du soin et de l'administratif. Et les familles également - Enora Kerleau

Sa collègue aide-soignante Mélanie Berland le confirme. La prime Segur, qu'elle-même salue, n'est pas suffisante, même si avant c'était encore plus difficile, admet-elle. "On court tout le temps, on regarde notre montre tout le temps. Alors que les résidents sont plus lents, ils sont fatigués. Du coup, ça impacte le relationnel".

Jean-Pierre Vincendeau, lui, l'a constaté ce manque de personnels lors des différentes vagues de Covid. C'est le fils d'une résidente de 96 ans. "On voit que ça manque de bras. On est une équipe de six bénévoles, et heureusement qu'on était là pour gérer le planning pour les visites des familles des résidents".

Face à ces témoignages, Gabriel Attal a rappelé les deux milliards d'euros investis par le gouvernement dans les Ehpads du pays, mais aussi les 10.000 recrutements déjà effectués, ainsi que les 10.000 autres qui devraient arriver d'ici 2025.

L'Ehpad Le Clos du Parc va d'ailleurs bientôt être rénové, notamment les chambres, la blanchisserie et la salle à manger. L'établissement n'a quasiment pas connu de travaux depuis sa création en 1989. Le chantier va couter 2,5 millions d'euros, dont 500.000 euros pris en charge dans le cadre du Ségur de la santé.