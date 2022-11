Michel, Toulonnais de 72 ans qui avait ému la France entière, partage sa cagnotte avec d'autres retraités

Vous vous souvenez sûrement de Michel, ce retraité de Toulon qui avait bouleversé la France entière au printemps dernier en témoignant sur ses difficultés de vie avec une retraite de 1090€ par mois. Son témoignage sur Brut. (+de 6 millions de vues) et France Bleu Provence avait suscité une vive émotion et un élan de solidarité sans précédent avec la création d'une cagnotte.

ⓘ Publicité

L’association des Petits Frères des Pauvres, qui suit Michel et 42 autres retraités toulonnais en difficulté, a récolté 9149€ grâce à la contribution de 262 donateurs. Les 43 personnes accompagnées par l’association se sont donc vues remettre, ce mardi, un bon d’achat individuel de 210€ à valoir dans le magasin Carrefour Mayol de Toulon, magasin qui a également participé à la cagnotte

Partager cette somme a été pour Michel, "une évidence. Je n'ai jamais eu d'argent, ce n'est donc pas maintenant que ça allait commencer. Quand j'ai vu la somme récoltée pour moi, j'étais mal et ça m'empêchait même de dormir. J'ai donc décidé de partager avec les autres papis et mamies pour leur faire plaisir !"

Surprise, joie et émotions pour les retraités

Et effectivement, la joie et l'émotion sont immenses quand les 42 retraités - accompagnés, comme Michel, par les Petits Frères des Pauvres - découvrent pourquoi ils ont été réunis au siège de l'association en ce mardi après-midi. Edith, 84 ans, reste quelques instants les yeux écarquillés avant de laisser couler quelques larmes : "Pour moi, c'est un cadeau inimaginable__. Je suis très émue et très contente car il ne me reste pas grand chose à la fin du mois. J'ai une retraite de 730 euros et un loyer de 650 euros !" explique la retraitée qui compte s'acheter "à manger" avec les 210 euros, "et peut-être une paire de souliers et un tricot !"

210€ pour surtout s'acheter de la nourriture

Les autres retraités interrogés par France Bleu Provence veulent aussi utiliser cette carte-cadeau pour "acheter de la nourriture sans devoir compter". Marie, qui passera les fêtes de Noël seule, veut se faire "un petit plaisir en s'offrant des queues de langoustes et du champagne". Odile, elle, espère que le magasin vend des lecteurs-CD : "j'ai des disques à la maison mais rien pour les écouter ! C'est un cadeau incroyable, nous ne remercierons jamais assez Michel."

Quant à Michel, que tous appellent désormais "le Père-Noël", il veut lui aussi utiliser cette carte-cadeau "pour commencer dans de la nourriture et ensuite je veux m'acheter un pantalon et une paire de chaussettes".

Les Petits Frères des Pauvres rappellent que "l'inflation galopante de 6.2% est la préoccupation majeure de tous les Français et particulièrement pour les personnes âgées les plus précaires. Ils sont obligés de faire des choix sur des dépenses qui étaient déjà fortement restreintes"

Odile a dans les mains l'enveloppe qui contient la carte-cadeau de 210€ : "Nous ne remercierons jamais assez Michel !" © Radio France - Sophie Glotin

La remise des bons d'achat a eu lieu en présence de Manuel Pinto, directeur régional des Petits Frères des pauvres (à droite), de Marie-Claude Blouet, bénévole responsable de l'antenne toulonnaise © Radio France - Sophie Glotin