Après le Tour de France, les pros se retrouvent au critérium de Dijon

On attend plusieurs milliers de personnes ce jeudi 22 juillet sur le cours General de Gaulle à Dijon. 5 jours après la fin du Tour de France, on va être nombreux à venir encourager les coureurs cyclistes engagés dans le critérium de Dijon. L'épreuve organisée par le SCO Dijon se tient comme chaque année sur le boulevard compris entre la Place Wilson et le rond-point Michelet, au niveau de la piscine du Carrousel.

Ca débute à 15H30 avec la course des minimes, les plus jeunes. Les pros s'élanceront eux à 19H45. On va retrouver beaucoup de noms que l'on a encouragé sur le Tour de France. A commencer par nos Dijonnais Jeremy Cabot et Julien Bernard du SCO Dijon. Petit moment d'émotion , ils vont retrouver les membres de leur club et leurs supporters après un tour 2021 très relevé. Jeremy et Julien seront aux côtés de Franck Bonamour, le tenant du maillot du coureur le plus combatif du Tour de France. Il sera avec son co-équipier de B&B Hotels, Quentin Pacher. On pourra aussi applaudir Anthony Perez et Pierre-Luc Perrichon de l'équipe Cofidis. Et pour la victoire il faudra compter avec Philippe Gilbert, champion du monde en 2012, champion de Belgique en 2016 et plus récemment vainqueur du Paris-Roubaix en 2019. Attention également à la fraîcheur de Victor Lafay, vainqueur d'une étape sur le dernier Tour d'Italie

"Le vainqueur remporte les encouragements du public" sourit Pierre Lescure, un des organisateurs de cette épreuve du SCO Dijon. "Pas de gros chèque à la clé pour le critérium d'Après-Tour. On est là pour briller et se faire plaisir. D'ailleurs les amateurs viennent de toute la France pour côtoyer les pros."

Passe sanitaire ou test PCR

En tout il y a une vingtaine de pros dans l'épreuve phare qui rassemble 40 coureurs. Il vont faire 40 fois le tour du circuit sur le cours du général De Gaulle, soit 88 kms. Le critérium c'est un moment très populaire, on peut approcher les coureurs pour un autographe ou un selfie. Mais attention, à partir de 11 ans pour accéder au site de l'épreuve , il faut avoir son passe sanitaire ou bien un test PCR de moins de 48 heures.

La circulation sera fermée sur le cours General de Gaulle à partir de 15h ce jeudi 22 juillet. Dans les meilleurs années, le criterium de Dijon attire jusqu'à 10 mille spectateurs. Sur place, les passionnés de vélo auront le plaisir de retrouver la voix de Daniel Mangeas. Celui qui a commenté le tour de France pendant des années sera là pour animer l'épreuve.