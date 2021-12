Après le viol d'une femme à Auch, une mobilisation de soutien rassemble une centaine d'habitants

Après le choc, la colère. Une centaine d'habitants se sont réunis, ce vendredi 17 décembre, sur la place de Verdun, à Auch, en plein centre-ville, pour clamer leur dégoût, une semaine après le viol d'une femme de 42 ans, en pleine rue, par un homme de 18 ans.

"On en a ras le bol, on a envie de s'énerver parfois, explique Joe, qui habite dans la rue où le crime a eu lieu. On a envie de dire 'de quel droit ? De quel droit tu me parles comme ça, tu me siffles, tu me fais des remarques sur comment je suis habillée, coiffée, la couleur de mes cheveux ?' Non, je pense que ce n'est pas approprié."

La goutte de trop

Chacune ici semble connaître une personne agressée, quand ce n'est pas elle-même, comme Juliette, l'une des coorganisatrices, elle fait partie du collectif des Sorcières mal braisées : "C'est la goutte de trop, en fait. Que cela arrive en pleine rue, à Auch, sur un grand boulevard, c'est hallucinant. On en connaît dans le collectif à qui c'est arrivé, dont moi, et c'est pour ça que c'est important d'éradiquer ce comportement."

Parmi les participantes, des plus jeunes, comme Sophia, qui avoue "ne pas avoir été totalement sereine en venant ici, j'étais accompagnée d'une amie, et même là, pour repartir chez moi, j'aurai un peu peur, de rentrer toute seule la nuit comme ça."

Parmi les participants, quelques hommes également, comme Stéphan, qui habite près d'Auch : "Je pense que 95% des hommes ne sont pas comme ça, ce serait insupportable pour moi de laisser penser qu'on s'en fiche, qu'on est indifférents à la situation."

Une forte mobilisation, au milieu de la ville, alors qu'un flot de voiture s'écoulait sans discontinuer autour du rond-point, pour être bien visibles, et faire comprendre que ce sentiment d'insécurité est quasiment permanent, pour les femmes.

L'homme de 18 ans interpellé lundi dernier a été placé en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet d'Agen.