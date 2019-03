Après le vol de 35 000 litres d'huile d'olive, la coopérative de Clermont-l'Hérault lance un appel pour se moderniser

Clermont-l'Hérault, France

La simple évocation du vol de 35 000 litres d'huile d'olive vierge de qualité supérieure en mai 2018 est encore très douloureux pour les dix-sept salariés de l' Huilerie Confiserie de la Coopérative de Clermont-l'Hérault et d'Olidoc dont la directrice Sandrine Bardeyrou " C'est vrai que ça nous fragillise émotionnellement mais grâce à une bonne gestion, il n'y a pas de conséquences pour les 2000 coopérateurs". Les oléiculteurs coopérateurs sont en effet payés normalement. Ce vol spectaculaire représente un manque à gagner de 600 000 euros et cela a été un véritable choc pour les salariés. Des salariés qui ne se sont rendus compte de la disparition de l'huile d'olive que quelques jours plus tard au moment de mettre en bouteille de l'huile.

Un vol qui a marqué les esprits

Les braqueurs avaient siphonné l'huile par un trou fait dans une cuve du moulin Augustin avant de repartir sans que le système d'alerte ne se soit déclenché. De quoi marquer les esprits.

Dix mois plus tard, l'huilerie veut aller de l'avant. Au moment du vol, un projet d'investissement était dans les cartons pour la modernisation du lieu. Elle relance ce projet. Un investissement de 150 000 euros pour une nouvelle chaîne d'embouteillage et un ramificateur pour améliorer le tri des olives, feuilles et branches. De nouveaux outils qui permettront d'aller deux fois plus vite pour la mise en bouteille de l'huile. Entre 80 et 100 000 litres d'huile par an dont une partie vendu au Japon, au Danemark et au Canada.

Un projet d'investissement participatif pour aller de l'avant

Pour cela, la coopérative a lancé un appel à participation sur la plateforme mimosa, spécialisée dans l'aide aux projets agricoles. Un investissement qui permettra de répondre au mieux à la demande d'olives lucques et picholine toujours plus importante. "La récolte de l' année dernière a été bonne, mais si les récoltes futures sont moyennes, on risque de manquer d'huile à l'avenir". Encore une conséquence du vol de mai 2018.

L'huilerie commercialise 80 tonnes d'olive à manger, lucques et picholine et 800 tonnes d'huile d'olive et emploie 17 personnes.

Sandrine Bardeyrou, directrice de l'huillerie explique le projet participatif Copier