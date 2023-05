Après le vol de "La Lorraine qui pleure", une nouvelle statue bientôt de retour au monument de Noisseville

Son vol, en août 2021, avait choqué toute la Moselle , et même au-delà : la statue de la "Lorraine qui pleure" de Noisseville, sur le monument en mémoire des soldats français tués lors de la guerre de 1870, est en cours de refabrication. Une sculptrice de région parisienne, Sabine Cherki, est en train de finaliser le plâtre qui va servir à fabriquer le moule, pour refondre une nouvelle statue en bronze, presque à l'identique.

ⓘ Publicité

Des travaux suivis de très près par tout un collectif citoyen, réunissant des habitants et surtout des enfants de Noisseville, Retonfey et Montois-Flanville : ils ont même fait le déplacement dans l'atelier de l'artiste, le 20 mai dernier, pour découvrir le futur visage de la statue, qui sera inaugurée en octobre prochain.

À lire aussi Moselle : une cérémonie émouvante à Noisseville, un mois après le vol de la statue du monument aux morts

Devoir de mémoire

Les enfants ont encore des étoiles plein les yeux, à l'évocation de leur rencontre avec l'artiste, ou du ravivage de la flamme du soldat inconnu, sous l'arc de Triomphe : "Porter le drapeau, faire le défilé, c'était très impressionnant. Je n'étais jamais allé à Paris !", s'exclame Mathis, en CM2 à Noisseville. "La statue sera très belle, je la trouve magnifique", ajoute Guillaume, 10 ans. Timothée, lui, tenait absolument à faire le voyage, "pour représenter mon village".

Un travail suivi de près aussi en classe : certains élèves ont été élus ambassadeurs, à l'issue d'un vote démocratique, pour rendre compte de l'avancée des travaux à leurs camarades. "Le fait que ce soit notre histoire locale, ça les implique davantage, ça leur donne des repères pour comprendre l'histoire. Cela les enrichit", remarque Tiffanie Bousser, enseignante en CM1-CM2 à l'école élémentaire de Noisseville.

loading

Les enfants des villages alentours sont très impliqués dans la préparation de l'inauguration de la nouvelle statue. © Radio France - Julie Seniura

Après la visite chez l'artiste, les enfants espèrent pouvoir se rendre prochainement chez le fondeur, dans la région de Nancy, pour assister à la "naissance" de la statue de bronze. Ils seront aussi les premiers témoins du retour de la statue sur son socle début octobre, avant la grande cérémonie d'inauguration quelques jours plus tard, et 115 ans presque jour pour jour après l'inauguration de 1908.

Pour cette journée du 7 octobre, un programme riche a été imaginé par le Souvenir Français et l'association ASC Noisseville , dont est membre Martine Reimeringer. "Nous allons faire une marche, comme celle d'octobre 2021, depuis la gare de Nouilly, d'où étaient arrivés les milliers d'habitants lors de l'inauguration de 1908. Nous marcherons jusqu'aux monuments français et allemand de Noisseville, en tenues d'époque. Une chorale d'écoliers chantera La Marseillaise avec une soprano, et les adultes chanteront l'Hymne à la Joie. A la tombée de la nuit, si le temps le permet, un feu d'artifice sera tiré derrière le monument, et nous terminerons la soirée tous ensemble avec un concert". Un livre est également en cours de préparation, retraçant l'histoire du monument de 1908 à aujourd'hui : il sera publié aux Editions des Paraiges cet automne.

Le vol de la statue, un traumatisme

La disparition aussi soudaine qu'improbable de la "Lorraine qui pleure" a été une épreuve, à Noisseville comme ailleurs. Car elle une valeur hautement symbolique : érigée en 1908, en territoire allemand, à la mémoire des Français morts lors de la guerre de 1870. Une première, à l'époque. Cette fois-ci, tout sera mis en œuvre pour la protéger : "Le site sera sécurisé, avec notamment des caméras de vidéosurveillance", explique Geoffrey Schutz, le maire de Noisseville.

Le coût de la refabrication de la statue s'élève à 100.000 euros, auxquels il faut ajouter 200.000 euros pour la sécurisation du monument. La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), ainsi que de nombreuses collectivités, notamment les communes voisines de Noisseville, ont voté des subventions. Des mécènes et des particuliers ont également participé, "signe que la statue appartient à tout le monde, c'est touchant", confie Marie Reimeringer. Une collecte sur le site de la Fondation du Patrimoine est toujours ouverte.