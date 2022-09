"Des aides qui passent de 4 à 6 000 euros" Nice aussi lance son "bouclier énergétique"

Faire des économies d'énergies, réduire la facture. Richard Chemla, l'adjoint en charge de l'environnement à Nice, présente le plan de la ville de Nice et de la métropole et répond aux critiques de l'opposition écologiste.

Pour les écolos, vous proposez des mesurettes , que répondez-vous ?

"Sûrement pas des mesurettes. Je répondrais sur deux points. Le premier, c'est que nous atteindrons nos 10% de réduction de consommation d'énergie. Quand on parle de l'existant immédiat, que rien n'a été préparé, là, j'allais dire vraiment, tout est faux. L'achat électrique, c'est inédit. C'est des contrats qui sont prévus à l'avance et qui vont nous protéger de l'augmentation. Lorsqu'on parle de la réalisation de développement de réseau thermique, on ne fait pas un réseau thermique en cinq minutes. Lorsqu'on développe le chauffage urbain de l'Ariane dans le cadre de la modernisation, on peut à ce moment là chauffer 7 000 à 12 000 logements. Vous voyez que ça en fait, pour vous répondre, ce ne sont pas des mesures d'immédiateté. Tout ça a été préparé. _Notre plan va nous faire économiser aussi à peu près 140 000 €._"

Est ce que vous pourriez fermer des piscines ?

"Je ne crois pas. Il faut gérer son budget énergie comme on gère en bon père de famille. Si il y a une réduction de 10 %, il va discuter avec sa famille. Il va plutôt leur donner à ses enfants la possibilité d'aller à la piscine, la possibilité d'aller à la bibliothèque et lui va diminuer ses trajets. Je crois que la ville, la métropole, a bien compris l'importance de la piscine."

Il y a de la part de l'Etat un bouclier, un bouclier pour que les français puissent passer l'hiver, un bouclier tarifaire. Est-ce qu'on peut imaginer que le maire de Nice, la métropole niçoise, prenne ce genre de mesures ?

"Bien sûr, il y a de nombreuses mesures qui sont proposées et en particulier, on va proposer une aide de 4 000 € pour financer des audits énergétiques. Il y a aussi une aide de 4 000 € sur le remplacement des chaudières thermiques des pompes à chaleur. Cette aide passe même de 4 000 à 6 000 €."