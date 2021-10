Après les confinements, la SPA de Marsac-sur-l'Isle en Dordogne doit faire face à une vague d'abandons

La SPA de Périgueux, située à Marsac-sur-Isle en Dordogne fait face ces dernières semaines à une vague d'abandons sans précédent. Le refuge a déjà presque recueilli à cette période de l'année autant d'animaux que sur toute l'année 2020.

Les abandons de chats et de chatons ont fortement augmenté © Radio France - Emmanuel Claverie

Essentiellement des chats

"Une tendance plus importante encore pour les chats adultes confirme Edouard Poletz, le directeur animalier de la SPA de Périgueux. Il en rentre en ce moment une dizaine par semaine. On pense qu'il s'agit d'une conséquence du premier confinement en mars poursuit-il. Les femelles gestantes n'ont pu être stérilisées". Il y aurait aussi selon lui un effet médias et réseaux sociaux. "Les SPA sont de plus en plus médiatisées et les gens ont plus de faciliter à abandonner, mais aussi à adopter". Car heureusement, l'association constate un plus grand nombre d'adoptions que d'habitude.

Une dizaine de chats arrivent chaque semaine au refuge de la SPA de Périgueux © Radio France - Emmanuel Claverie

La présidente de la SPA, Eliane Rigaux avance elle une autre hypothèse. Certaines personnes auraient pris des chats ou des chiens pour se sentir moins seules pendant le confinement, et une fois la vie revenue à la normale, auraient pris conscience de tout le travail que demande un chien ou un chat.

Actuellement la SPA de Marsac-sur-l'Isle accueille une trentaine de chiens, une cinquantaine de chats, auxquels s'ajoutent une trentaine de chatons. L'association, qui ne reçoit pas de subvention en appelle aux dons pour pouvoir nourrir et soigner tous ces nouveaux venus.