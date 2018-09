L'été 2018 a été marqué, dans la métropole lilloise, par plusieurs expulsions et démantèlements de campements de Roms. Le bidonville situé sous le Pont Pasteur, à Lille, pendant presque cinq ans, n'existe plus depuis la fin août. Mais de nombreux campements se sont reconstitués. Reportage.

Lille, France

Dans la métropole lilloise, l'été a été marqué par l'évacuation de plusieurs campements de Roms : sur décision de justice, et ordre de la Préfecture, des bidonvilles insalubres où vivent des familles, dans des caravanes et des cabanes, ont été démantelés, à Roubaix, Villeneuve d'Ascq et Lille.

Ca a été notamment le cas de l'un des plus anciens, celui du pont Pasteur, situé en contrebas d'Euralille. Quand les forces de l'ordre sont intervenues, à la fin du mois d'août, les familles étaient déjà parties, et avaient trouvé refuge ailleurs.

Bidonvilles reconstitués

Aujourd'hui, ces bidonvilles ont été reconstitués, ailleurs, parfois même dans des endroits évacués précédemment. La centaine de Roms du pont Pasteur sont aujourd'hui répartis en deux lieux : le site d'une ancienne station service du côté de l'Esplanade, et le site du Pont royal, un terrain vague au bout du Vieux Lille, déjà évacué il y a un an.

Le collectif Solidarités Roms de Lille métropole estime qu'il y a aujourd'hui dans la métropole lilloise environ 25 bidonvilles. L'un de ses membres, Dominique Plancke, dénonce cette gestion "dans l'urgence" par les pouvoirs publics. "Ce qu'on ne comprend pas bien, c'est cette volonté de mettre ces gens dehors, sans solution, alors que si on prend le temps, on trouve des solutions. Les enfants vont à l'école, les parents trouvent du travail".

Plus de bidonvilles aujourd'hui qu'à la fin août

Selon lui, il y a "plus de bidonvilles aujourd'hui qu'à la fin du mois d'août. Les gens sont dans des conditions bien pire. On gaspille du temps et de l'argent".

Dominique Plancke, du collectif solidarités Roms de Lille métropole : "il y a plus de bidonvilles aujourd'hui qu'à la fin du mois d'août" Copier

Pas moins de quatre campements presque voisins dans le Vieux-Lille

Dans ce petit coin de Vieux-Lille, pas moins de quatre campements sont apparus depuis la fin du mois d'août, dont deux sur des terrains évacués il y a un an. C'est le cas du bidonville du Pont royal, coincé au milieu des voies de circulations. Treize familles vivent sur cette butte de terre. Dont celle de Corinna, qui a deux enfants, de deux et six ans. Elle a déjà vécu ici, a été expulsée il y a un an, et elle est de retour : "c'est bien ici, pour les enfants, l'école n'est pas loin. Mais si la police nous dégage, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on peut faire ?"

Dans une autre caravane, Samuel, 16 ans, qui arrive de Lens, partage ce sentiment : "on déménage beaucoup, mais pour partir où ? Peut-être que maintenant, ou tout à l'heure, on va venir nous jeter".

Reportage dans les bidonvilles de Lille Copier

Pas d'évacuation pour le moment

Ce 18 septembre, le tribunal de grande instance de Lille examinait en référé une demande d'expulsion du bidonville du Pont Royal. Elle a été rejetée, car il y avait des doutes sur le propriétaire de la parcelle où sont installées les caravanes. Le collectif Solidarités Roms espère qu'il n'y aura pas de décision sur le fond avant la trêve hivernale, le 1er octobre.