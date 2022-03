Après les dons matériels et financiers, l'accueil plus pérenne des Ukrainiens se met en place en Haute-Vienne

L'aide aux Ukrainiens arrivés en Limousin continue de s'organiser. Il y a évidemment les collectes et les dons financiers, mais il faut aussi penser au reste car personne ne sait combien de temps va durer la guerre. Le reste c'est par exemple l'école, la santé, le travail. Pour cela, il faut des papiers. Des démarches administratives pas évidentes, surtout pour les Ukrainiens dont la plupart ne parlent pas français. Pour les aider, les associations, comme Ukraïnka, cherchent des bénévoles aux compétences diverses.

C'est comme ça que Katy Depont s'est rapprochée de l'association, créée au début de la guerre il y a un mois. Katy a une formation de juriste. Cette Limougeaude a préparé des colis pour les Pompiers de l'Urgence Internationale, fait des dons financiers, mais "ça me paraissait complètement fou d'être chez moi, d'écouter les informations, de voir ces enfants massacrés et de ne pas aller au delà de simples dons ou de simples colis".

C'est alors qu'elle tombe alors sur une annonce de l'association Ukraïnka, à la recherche de bénévoles notamment pour aider les Ukrainiens dans leurs démarches administratives, "et là effectivement ça m'a semblé être un moyen de faire, à mon niveau, un petit quelque chose. Un peu peu plus que je pouvais faire normalement", poursuit Katy.

Des réunions sont encore prévues pour organiser cette aide car, comme Katy, ils sont une cinquantaine à s'être manifesté auprès de l'association. Des bénévoles qui vont être répartis dans des groupes thématiques, selon leurs domaines de compétences. Mais, Il y a encore des besoins explique Irina Pascari, membre d'Ukraïnka : "Là où nous avons le plus besoin c'est dans l'accompagnement juridique et aussi tout ce qui est traduction auprès des médecins. Il faut trouver des personnes facilement joignables et disponibles à n'importe quel moment et c'est compliqué."

Toutes les personnes sont les bienvenues, rajoute la jeune femme, et notamment celles qui parlent ukrainien, russe ou polonais car parmi les projets l'association veut également mettre en place des cours de français. En attendant, elle propose un petit guide de communication Français/Ukrainien sous forme dessins et de phrases traduites en phonétique pour les familles d'accueil, les personnes accueillies, mais aussi les associations, les écoles ou les communes.

Katy, elle attend d'en savoir plus sur ce qu'elle va faire. De par son parcours professionnel et personnel, elle se sent prête et "même si ce n'était pas le cas, c'est pas grave. Je veux juste m'impliquer et aider des gens".

Une permanence d'accueil au Secours Populaire

Depuis le début de la semaine, l'association a ouvert une permanence d'accueil dans ses locaux de la rue Fulton, à Limoges. Deux matinées par semaine, mardi et jeudi de 10h à 12h, pour informer, aider et écouter les Ukrainiens arrivés par leurs propres moyens. Il s'agit notamment de les réorienter vers les institutions comme la préfecture explique Thierry Mazabraud, le secrétaire général du Secours Populaire de la Haute-Vienne.

Le Secours Populaire, qui peut compter sur une sur bénévole parlant ukrainien, est sollicité pour l'aide matérielle et alimentaire bien au delà de Limoges. Il note la difficulté pour certaines familles accueillies en zone rurale de se déplacer et un certain isolement, "on se rend compte après les premiers échanges avec des familles, qu'il y a un besoin de rencontrer d'autres Ukrainiens, de partager des parcours de vie compliqués".

Le Secours Populaire a également mis en place un numéro dédié : 07.82.31.38.54