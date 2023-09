Après les émeutes de juin : la maison départementale de Cantepau rouvre ses portes à Albi

Après un début d’incendie et des locaux saccagés, la maison France Service de Cantepau est sur le point de rouvrir. C’était à Albi, le 29 juin dernier, un des principaux sites visés par les émeutes dans ce quartier populaire de la capitale tarnaise.

Les travaux sont quasiment terminés. Les salariés vont se réinstaller en fin de semaine. Et le public est attendu lundi prochain. Ce bâtiment abrite les services de la Poste, de la mairie et surtout la Maison départementale de Cantepau. 35 salariés y travaillent pour le département et notamment dans les services de la PMI (le service de protection maternelle et infantile ).

Les services publics restent

Parmi ces 35 salariés, Peggy est conseillère d’insertion. Elle a été très choquée pendant les émeutes. Mais aujourd’hui elle reprend le travail sereinement et avec beaucoup d'envie. Élisabeth Claverie, 1ère Vice-Présidente en charge de l’Autonomie, insiste : le département se devait de rouvrir vite pour montrer aux habitants que les services publics restent à leur côté. "Cela a été quand même un défi de dire on va ouvrir début septembre. Il y a cette volonté d'être là et revenir le plus vite possible, donc je pense qu'il va y avoir lundi prochain beaucoup d'émotion mais aussi une certaine fierté de regagner ce lieu de travail. C'est quand même un symbole, cette maison du département dans le quartier de Cantepau. il faut qu'il y ait les services dans un quartier comme ça. Car ce quartier, il appartient à qui? Il appartient, aux habitants et à tous les habitants."

Le département a été investi environ 50.000 euros dans les travaux de réhabilitation du bâtiment. La maison France services accueille 189 personnes par jour. Soit 21 177 usagers en 2022, provenant à 75% du quartier de Cantepau. C’est la plus grosse maison France Service du département.

