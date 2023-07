Après les émeutes, le préfet d'Indre-et-Loire félicite neuf citoyens : "ils furent une lueur dans l'obscurité"

Le préfet Patrice Latron (au centre) rend hommage aux citoyens engagés lors des émeutes et aux jeunes participants au SNU.

Ambiance solennelle ce vendredi 14 juillet, dans le jardin de la préfecture d'Indre-et-Loire, à Tours. Entouré par des élus, les représentants des forces de l'ordre et plusieurs centaines de participants du SNU, le préfet d'Indre-et-Loire a reçu plusieurs citoyens pour leur remettre des lettres de félicitations.

Lors des émeutes, suite à la mort de Nahel tué par un policier , ces neuf personnes "ont fait preuve de courage et de civisme, explique le préfet Patrice Latron. Ça fait deux semaines qu'on ne parle que du négatif, mais dans l'obscurité, il y a une lumière, une lueur. Ces personnes qui se sont engagées représentent cette lueur."

Défense des élus ou encore des magasins

Quatre d'entre-elles ont par exemple protégé et exfiltré Emmanuel François, le maire de Saint-Pierre-des-Corps, alors qu'il était pris à partie par plusieurs dizaines de jeunes.

Quatre autres personnes sont félicitées parce qu'elles ont aidé le gérant du Super U du quartier du Beffroi à Tours-Nord, le jeudi 29 juin. Ce soir-là, Sébastien sort avec deux amis, lorsqu'il voit deux voitures brûler sur le parking du supermarché. "On a demandé au gérant s'il avait besoin d'un coup de main, explique le jeune homme. On a sauté la barrière, on a pris des extincteurs. J'ai commencé à éteindre une voiture quand la batterie a explosé, du coup j'ai reculé."

"J'ai pas réfléchi, j'ai sauté puis j'ai foncé sourit le jeune homme. Pour nous, c'était juste normal d'aider son prochain. Ce sont les valeurs qu'on m'a inculquées." Les jeunes ont aussi aidé le gérant à faire face au pillage des rayons.

Recevoir cette lettre, c'est un honneur pour Sébastien. Il compte maintenant l'utiliser pour trouver un travail.