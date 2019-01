Après les fêtes, certains Poitevins se mettent au sport quand d'autres profitent des gourmandises

Le marathon des fêtes c'est terminé pour cette année. A Poitiers, les habitants on chacun leur solution, entre le régime, le sport, ou tout simplement la gourmandise, pour continuer les fêtes.

Poitiers, France

Les fêtes de fin d'année, les excès pendant les repas et les churros, c'est terminé, ou presque. A Poitiers, chaque Poitevin a sa solution pour débuter 2019 de la meilleure des manière, en se remettant au sport, ou pas.

Le sport

La traditionnelle résolution de début d'année donc, le sport ! La solution parfaite après les repas bien gras et sucrés. Mais le plus dur, c'est de s'y tenir, alors pour se motiver, "rien de mieux que de repenser à tous ses excès, et aux kilos pris pendant les repas".

Ou la gourmandise

D'autres Poitevins continuent de profiter des churros et bardes à papa des fêtes, _"pour bien commencer l'année 2018"_. Et justement, pour ceux qui se laisseraient tenter par un dernier churros avant un bon footing, les animations de noël sont ouvertes jusqu'à dimanche après-midi à Poitiers.