Après les fêtes, les salles de sport font le plein à Châteauroux

Châteauroux, France

"En 2020, je me mets sérieusement au sport !" Vous avez probablement entendu cette phrase plus d'une fois depuis le passage à la nouvelle année. Se dépenser physiquement reste traditionnellement l'une des bonnes résolutions qui revient le plus souvent. C'est la même chose à la rentrée. Conséquence : les inscriptions explosent dans les salles de sport. Dans l'agglomération castelroussine, on en compte une petite dizaine. La dernière en date vient d'ouvrir ses portes ce jeudi 2 janvier, dans la zone commerciale du Grand Déols, juste à côté du MACH36.

Et toutes font le même constat : il y a beaucoup de nouveaux venus. "C'est un mois très important pour nous. Les gens veulent prendre soin d'eux, se remettre en forme. On essaie de profiter de cet engouement autour du sport", explique Laurent, coach sportif pour la salle Elancia, dans la zone de Cap-Sud, ouverte tous les jours de 6h à 23h. En ce moment, Elancia propose des rabais de 50% sur ses offres.

Un vrai business pour certaines salles de sport

Chaque salle de sport tente de se démarquer. Il y a celles qui proposent des prix très attractifs mais avec aucun accompagnement, seulement un accès aux machines de sport. "Nous, on est vraiment axé sur le sport-santé. On reçoit des personnes qui débutent, d'autres qui se remettent au sport après un accident de la vie, comme un AVC", ajoute Laurent, de la salle Elancia. D'autres proposent des cours collectifs de fitness, de zumba, de yoga, de bien-être, de renforcement musculaire... La liste est très longue mais forcément les prix grimpent à 70 euros par mois pour certaines salles.

"Bien sûr que c'est un business ! Mais comme toute entreprise. On a des charges, des salariés à payer, des coachs diplômés, des locaux très bien entretenus. Mais c'est sûr que le fitness est devenu un business. Il y a les compléments alimentaires etc", souligne Vincent Fernandez, gérant de la salle Form and Fitness, au Poinçonnet. Mais le succès est au rendez-vous avec plus de 750 adhérents.