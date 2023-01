Après les fêtes, place à la digestion sur la plage d'Urville-Nacqueville

Derrières quelques petits nuages, le soleil pointe le bout de son nez et les promeneurs en profitent sur la plage d'Urville-Nacqueville. Ils s'aèrent un peu après les fêtes et les repas copieux de ces derniers jours. Parmi eux, il y a Séverine et sa famille. "On est venu passer les vacances chez les grands-parents et on en a bien profité. Il y avait des crêpes au sarrasin, des palourdes, du pommeau, du champagne. Maintenant on prend un grand bol d'air avant de repartir chez nous en Allemagne."

ⓘ Publicité

Un petit tour pour digérer

Il y a aussi Cédric qui promène son chien Ramses "On se balade, après une bonne soirée. Pendant les fêtes on a mangé de la dinde, du gigot, hier c'était raclette avec une petite glace pour finir", raconte-t-il. Pour digérer tout ça, rien de mieux qu'une bonne marche, "je fais 10 kilomètres en deux heures et après on se rentre", sourit-il avant de repartir d'un bon pas.

Pour Gwénaëlle et son compagnon c'est plutôt marche nordique après le réveillon. "On a un peu abusé hier alors il faut dépenser les quelques calories", avoue-t-elle avant de promettre "on va se mettre à la soupe maintenant !" Et puis il y a les habitués comme Nathalie qui ne déroge par au sport dominical. "Je cours entre trois et quatre fois par semaine. Même si je me suis couchée à quatre heure du matin mon objectif c'était d'aller courir en fin de matinée".

Un deuxième tour de table

Virginie et son amie aussi ont l'habitude de courir sur la plage, "on digère, on va faire quelques aller-retour et puis on va rentrer pour manger de nouveau", rigole-t-elle essoufflée. Les fêtes ne sont pas encore finies pour certains. C'est aussi le cas de Thierry qui a fêté le nouvel an avec sa famille et ses amis. "On a fait un petit apéro et un bon dîner", sourit-il entouré de ses proches avant de poursuivre, "ce midi c'est raclette, c'est léger, s'esclaffe-t-il, mais comme là on a fait beaucoup de sport, au moins 500 mètres, il faut bien qu'on compense !"