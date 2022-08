Après les incendies de juillet au Sud du Mans : dégager les arbres, reboiser, gérer autrement

Un mois et demi après les incendies qui ont touchés le Sud du Mans, l'urgence pour les 150 propriétaires concernés est de vendre collectivement le bois partiellement brûlé. Viendra ensuite le temps de reboiser, certainement autrement, en mélangeant les essences et en aménageant des pare feux.

"On se retrouve sept ans en arrière". Le maire de Mulsanne a du mal à cacher sa lassitude, ce jeudi 25 août 2022, en introduisant la réunion qui rassemble, dans la salle des fêtes de la commune, une bonne partie des 150 propriétaires touchés par le gigantesque incendie de la mi-juillet. Comme en 2015, il s'agit d'organiser efficacement et rapidement la découpe et la vente des bois qui peuvent encore être sauvés. A l'époque, 150 hectares de forêt avaient brulé à Mulsanne, Téloché, Ruaudin et Brette-Les-Pins. En 2022, c'est deux fois plus, dans le même secteur. Une centaine d'hectares décimés en 2015 a, d'ailleurs, de nouveau, été frappé par cet incendie du 18 juillet, le plus important de l'histoire récente de la Sarthe.

Les propriétaires invités à se regrouper pour vendre leur bois

L'une des particularités de cette forêt de pins, située au Sud du Mans, est qu'elle appartient à une multitude de petits propriétaires. Environ la moitié d'entre eux (69 exactement), possède moins d'un hectare de bois. "Aucun exploitant forestier ne se déplacera pour prélever de toutes petites surfaces de bois", prévient Cédric Belliot, technicien au CNPF de la Sarthe. Le Centre National de la Propriété Forestière ainsi que Fransylva, le syndicat des propriétaires forestiers privés, encouragent par conséquent les Sarthois concernés à se regrouper pour effectuer des ventes groupées, le CNPF leur apportant conseil et soutien administratif.

Des prix de vente intéressants

"Les bois trop fins, ce sont comme des allumettes : on ne peut rien en faire", détaille Bernard d'Harcourt, président de Fransylva en Sarthe. "En revanche, les bois plus gros peuvent être exploités. Dans le contexte de hausse du prix de l’énergie que nous connaissons, le bois vaut aujourd’hui plus qu’hier. Si les propriétaires sont regroupés, ils pourront faire des ventes communes et avoir des prix intéressants". Fin août 2022, le bois d'œuvre (plus de 25 centimètre de diamètre) se vend, par exemple, entre 30€ et 40€ le m3. Le bois qui sera découpé en copeaux pour alimenter des chaufferies est, lui, acheté autour de 6€ la tonne. "Malheureusement, les pins de moins de dix ans ne pourront pas être valorisés", précise Cédric Belliot, technicien forestier au Centre National de la Propriété Forestière. "Ce sera donc une perte sèche pour les propriétaires qui devront supporter les frais de broyage", annonce-t-il.

Dégager le bois rapidement

Ce nettoyage des parcelles touchées par l'incendie du mois de juillet au Sud du Mans doit être effectué rapidement préviennent les spécialistes. Le risque principal est la dépréciation de la marchandise, à cause de la prolifération d'insectes. "Dans l'idéal, il faudrait que la plupart de ces bois soient évacués avant les mois de janvier - février 2023. Mais l'objectif, c'est de démarrer les récoltes dès le mois d'octobre", précise Cédric Belliot.

Semis naturel et reboisement

Ensuite seulement viendra le temps du reboisement. Sur ce point, Bernard d'Harcourt, président de Fransylva en Sarthe, estime qu'il faut, dans un premier temps, laisser faire la nature. "Sans doute pendant un an ou deux. Regarder ce qui repousse, sachant que le sol n'a pas toujours été brûlé en profondeur. Le temps est un allié", explique-t-il. "Ce sera compliqué au cœur de la zone du sinistre, une centaine d'hectare, qui a déjà brûlé en 2015", nuance toutefoisCédric Belliot, technicien au Centre Nationale de la Propriété Forestière en Sarthe.

Mélanger les essences

Pour le reste, certains propriétaires devront certainement ressemer ou replanter. D'après les spécialistes, l'une des mesures fortes doit être de mélanger les essences d'arbres dans ces forêts composées quasi exclusivement de pins. Les feuillus sont plus résistants en cas d'incendie, rappelle Cédric Belliot, technicien au CNPF de la Sarthe : le Centre National de la Propriété Forestière. "Les sols sont sableux et par conséquent les possibilités sont réduites. Mais on pense au bouleau, au chêne liège, ou au chêne vert. Mais il faut savoir que le mélange des essences peut être compliqué à gérer pour les propriétaires", explique-t-il.

Aménager des pare feux

Les forêts devront certainement aussi être réaménagées avec la mise en place de pare feux, c'est à dire de grandes allées sans arbres. Leur largeur préconisée par les pompiers est de 70 mètres. Et là aussi ce sera compliqué, à cause de la multiplicité des propriétaires, reconnait Cédric Belliot du Centre National de la Propriété Forestière en Sarthe. "Dire à un propriétaire qu'il sera dans le pare feu alors que son voisin pourra produire du bois comme avant sera certainement difficile. Il va falloir se mettre autour d'une table et trouver des solutions", anticipe-t-il.

Trouver des financements

Pour la réalisation de ces différentes étapes, les propriétaires forestiers demandent à être épaulés financièrement. En 2015, lors du dernier grand incendie dans ce secteur du Sud Sarthe, aucune aide n'avait été reçue. "Je souhaite que cette fois nous obtenions des subventions. J'y travaille auprès des élus et des services de l'Etat", assure Bernard d'Harcourt, le président de Fransylva en Sarthe, le syndicat des propriétaires forestiers privés.