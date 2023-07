Après les incendies en Gironde, "le très long retour à la normale" pour la cuisinière des pompiers à Hostens

C'était il y a un an jour pour jour. Le début des terribles incendies qui ont ravagé 30 000 hectares dans notre département , sur le Bassin d'Arcachon et dans le Sud Gironde. Lors de la reprise du feu de Landiras, au début du mois d'août , le domaine départemental d'Hostens s'est transformé en véritable base logistique. En lieu et place des enfants et des groupes reçus chaque été, il a accueilli et nourri pompiers et bénévoles pendant une dizaine de jours. Un moment intense suivi "d'une descente difficile", explique Stéphanie Mancicidor, la cuisinière du domaine départemental.

"C'est allé très vite, souligne la cuisinière, on nous a dit 'il faut faire manger plus de 1 500 personnes'. En ce moment, c'est la haute saison et j'en ai 160". Stéphanie Mancicidor fonce, tâtonne deux-trois jours, puis met en place une organisation millimétrée pour servir à manger aux pompiers et aux bénévoles 24 heures sur 24, sous forme de buffet.

"Il n'y a pas eu que des pleurs. Il y a eu de bons moments aussi, on s'est soudés. Un véritable élan de solidarité"

Et puis, lorsque l'incendie s'est calmé, tout s'est arrêté. "On a eu l'impression qu'on n'avait plus personne d'un seul coup, et là, on a réalisé les dégâts". Stéphanie ressent le besoin de couper : "Je suis partie au Portugal quelques jours après, moralement ça n'allait pas très fort. Il a fallu décrocher un peu. Ensuite on est revenu à la réalité, on en a beaucoup discuté avec les collègues, avec les saisonniers aussi, dont beaucoup sont revenus", décrit-elle.

Il a fallu digérer le traumatisme, comme "cette odeur de fumée qui persiste. On la sent encore parfois d'ailleurs", s'étonne la cuisinière. Remettre le Domaine départemental d'Hostens en état aussi, s'occuper l'esprit avec les aménagements de la nouvelle saison d'été et repartir de l'avant. Mais la date anniversaire des incendies vient remuer tout ça : "ce n'est pas vraiment une angoisse. Mais, désormais, chaque année, on y repensera, je crois que ça va rentrer dans l'histoire d'Hostens", conclut-elle.