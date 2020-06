Après les inondations, le hameau de La Brague racheté par la communauté d'agglo Sophia Antipolis

"Les habitants de cette copropriété sont en danger" martèle le président de la CASA (communauté d'agglomération Sophia Antipolis) Jean Léonetti. Après les inondations du 3 octobre 2015, des habitants ont sollicité le rachat de leurs maisons par l'Etat via les fonds Barnier, explique l'élu, mais "on s'est retrouvé dans une situation complexe, les fonds Barnier n'ont racheté que 5 maisons de plain- pied. Alors des discussions se sont engagées pour que la CASA porte le projet, avec l'aide de la mairie de Biot et rachète les maisons à étage. On vient de signer cet accord avec les copropriétaires. On ne pouvait plus sécuriser le lotissement."

Une opération financière lourde

Les anciens propriétaires vont devoir déménager avant fin août, les 23 maisons seront démolies début 2021, après la réalisation de diagnostics. L'opération de rachat des lots s'élève à 6 millions 630 000 euros. Les travaux de réaménagement, de restauration du cours d'eau pour naturaliser la plaine de la Brague et réduire le risque d'inondation sont estimés à 4,4 millions d'euros hors taxe (financés à 50 % par l'Etat, à 30 % par l'agence de l'eau).

Durant l’été 2018 la CASA a évalué les biens (18 maisons, des parkings et parties communes non rachetés par l'Etat). Puis des estimations ont été réalisées par France Domaine à l’issue de visites des habitations. Les habitants ont discuté, leurs biens n'ont pas tous été achetés au même prix. "Un copropriétaire a fait un recours, estimant que son bien était sous-évalué. Le recours s'est finalement réglé à l'amiable" explique le nouveau maire de Biot, Jean Pierre Dermit.

Guilaine Debras, vice-présidente de la Casa en charge des risques naturels a suivi le dossier de près et se félicite du consensus trouvé entre l'Etat, la région, l'agence de l’eau, la CASA, la mairie. "Il faut corriger les erreurs d'urbanisme des années 80-90, il n'y avait pas de politique de prévention des risques naturels, les permis de conduire étaient valables à l’époque dans ce hameau".

Les résidents sont pour beaucoup résignés

Cécile a acheté sa maison au hameau de la Brague en 2014, quelques mois avant les inondations meurtrières d'octobre 2015. Elle avait alors eu 1 mètre 70 d'eau à l'intérieur, sa voiture emportée. Depuis à chaque orage, "c'est le stress". Alors elle a mené "un combat" depuis 2016 pour ce rachat et est heureuse de déménager après 4 ans de tractations.

"On est fatigués, certains copropriétaires n'étaient pas d'accord sur le prix de rachat mais si un seul refusait de signer, la Casa ne rachetait pas. Nous on perd un peu par rapport au prix d'achat, mais on est presque les seuls, la plupart des gens sont là depuis très longtemps, ils font une plus-value. On part pour être en sécurité".

Destruction des maisons et végétalisation

Début 2021, les buldozers entreront en action. Dans le cadre du le PPRI (plan de prévention des risques inondations) une restauration environnementale débutera avec la mise ne place d’un piège à embacles à l’entrée du méandre. Le lit de la Brague sera élargi de 30 à 80 mètres pour augmenter sa capacité hydraulique (le long du fleuve sont envisagées l'aménagement d'une piste cyclable et d'une promenade), la biodiversité et les berges seront protégées, le limon sera enlevé. Des études hydrauliques ont montré que le projet permettait de réduire les risques d'inondations pour l’habitat, les routes, les commerces du quartier se trouvant à proximité, le quartier du Plan Saint-Jean. "l’idée c’est que la plaine de la Brague retrouve sa sérénité" résume le nouveau maire de Biot, Jean Pierre Dermit.

Le hameau de La Brague © Radio France - Marion Chantreau