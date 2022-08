Après les intempéries, les moustiques pourraient arriver en masse dans l'Hérault

Va-t-on assister à une invasion massive de moustiques dans les prochains jours dans l'Hérault ? Toutes les conditions sont en tous cas réunies, après les fortes intempéries observées dans le département entre ce dimanche et ce mercredi soir. En période de sécheresse, les femelles pondent sur les sols secs dans les zones humides. L'arrivée d'eau permet aux œufs d'éclore et aux larves de se transformer en moustiques en quelques jours seulement. L'Entente Interdépartementale pour la Démoustication (EID) amplifie donc ses interventions depuis la semaine du 8 août.

"Si tout se passe comme prévu, nous allons arriver aux 1.000 hectares traités sur l'ensemble de l'arc méditerranéen. On fait de la prospection tous les jours pour repérer les zones où il y a le plus de larves et traiter par voie terrestre ou voie aérienne avec un bioinsecticide", confie Jean-Claude Moret, coordinateur opérationnel à l'EID. Mais les intempéries et les conditions climatiques peuvent aussi perturber le travail de l'EID, en particulier sur le traitement aérien, qui représente 80% du traitement anti-larve : "Parfois à cause de la pluie, nos pilotes n'ont pas la bonne visibilité et ne peuvent pas voler. Et puis il y a le vent qui peut aussi contrarier nos planifications. Pour le moment, tout se passe comme prévu, mais nous sommes très attentifs aux prévisions météo." Or, si le traitement n'est pas fait à temps, il n'est pas efficace.

Quelle efficacité pour le traitement de l'EID ?

Il va justement falloir attendre encore un peu avant de savoir si les moustiques vont bel et bien déferler dans l'Hérault. "En fonction des conditions de traitement, l'efficacité contre les larves peut varier. Nous sommes en train de traiter et l'épisode météo n'est pas encore terminé. Ce qui est sûr, c'est que tous les moyens humains et techniques sont déployés, y compris les week-end et les jours fériés. Nous ferons des contrôles d'efficacité dans la foulée et on aura une vision plus claire", détaille Jean-Claude Moret.

Par ailleurs, l'EID appelle à la responsabilité des particuliers en ce qui concerne la prolifération des moustiques-tigres. "Une coupelle de pot de fleurs, un récupérateur d'eau de pluie, c'est le type de gîtes larvaire de cet insecte. On ne peut pas les traiter parce que notre stratégie n'est pas transposable à cette espèce-là. Il faut donc que tout un chacun procède à des pratiques visant à priver d'eau le moustique-tigre", affirme le coordinateur opérationnel de l'EID.

Parmi les conseils distillés : vider tous les trois à quatre jours en été tous les récipients qui ne peuvent pas être supprimés, supprimer tous les récipients qui peuvent retenir l'eau inutile, couvrir ce qui ne peut pas être jeté ou encore un poser un grillage ou une moustiquaire sur les récupérateurs d'eau.

à lire aussi Le maire du Grau-du-Roi réclame une démoustication en urgence