Après les jardins partagés d'Argenton, le verger aux 25 arbres fruitiers

Après les jardins partagés d'Argenton, voilà le verger partagé ! En 2017, l'association Les Jardins partagés de la Grenouille plantait un potager passage de Côte de Valenciennes, à Argenton-sur-Creuse. Aujourd'hui, elle se lance dans le verger partagé sur une parcelle juste à côté de celle du potager. Les premiers arbres fruitiers seront plantés le 18 novembre par des élèves des écoles primaires d'Argenton.

Les premiers arbres fruitiers seront plantés le 18 novembre

Un verger ouvert à tous

Pommiers du Berry, cerisiers, pruniers, poiriers ou encore figuiers : 25 arbres fruitiers vont être plantés dans le verger. Cette initiative doit avant tout permettre de rassembler la population. "Ce qui nous importe, c'est de créer un espace vivant et animé, insiste David François, co-créateur du jardin partagé et président de l'association Les Jardins partagé de la Grenouille. On va apprendre aux habitants à planter des arbres, les tailler et les entretenir. Ce sera ouvert à tous".

L'association souhaite également que le verger soit utile aux habitants d'Argenton. "Ils viendront se promener, se divertir, se rencontrer, ça va créer du lien social mais ils pourront aussi se nourrir des fruits", précise David François.

"Les arbres fruitiers rendent service à la population", assure David François, président de l'association Les Jardins partagé de la Grenouille.

Si tout le monde pourra cueillir les fruits du verger, il faudra être patient avant de croquer dans les premières pommes. Les premières récoles arriveront seulement dans quatre ans.

Transmettre des connaissances aux enfants

Ce verger partagé est également destiné aux enfants. L'association veut leur apprendre à planter des arbres et leur transmettre des connaissances. "On va leur expliquer la vie de l'arbre, combien de temps il met à se développer et quelles sont les différentes variétés de fruitiers", explique Marie-Jo Brisson, adhérente à l'association Les Jardins partagés de la Grenouille.

"Quand les enfants ont la main dans la terre, ils sont ravis. C'est un plaisir de les accompagner, poursuit-elle. Un arbre met également du temps à se développer, ça va leur apprendre la patience".

"C'est intéressant pour les enfants de connaître la vie de la nature", explique Marie-Jo Brisson, adhérente à l'association Les Jardins partagés de la Grenouille.

L'association lance un appel aux dons. Elle a notamment besoin d'une pompe manuelle pour le puit du verger, de grillage, de piquets, de fil de fer et de tendeurs.