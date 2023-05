Après les nouvelles dégradations, la CCI demande que les manifs ne passent plus par le centre de Montpellier

Lors de la manifestation du 1er mai ce lundi, des casseurs ont endommagé des commerces dans le centre-ville de Montpellier, notamment sur le boulevard du Jeu de Paume. Les élus de la chambre de commerce et de l'industrie de l'Hérault sont venus ce mardi apporter leur soutien aux commerçants impactés. "Derrière des manifestations pacifiques, des casseurs infiltrent les cortèges et les débordements d’hier sont intolérables".

La Président de la CCI Hérault condamne ces agissements et rappelle "qu’il s’agit principalement de commerçants indépendants, donc avant tout des hommes et des femmes qui ont tout investi dans leur outil de travail et qui contribuent à faire vivre et rayonner le centre-ville de Montpellier."

"Le droit de manifester OUI, le droit de casser NON !"

"Cela doit donc cesser ! Car il en va de la pérennité de ces commerces." rappellent les élus de la CCI car au-delà des stigmates visibles (vitrines cassées, tags, affiches, etc.) il y aussi l’impact psychologique induit par ces faits récurrents sur l’ensemble des commerçants et leurs salariés. Dans la nuit de lundi à mardi, un commerçant qui craignait que sa vitrine endommagée cède, a dormi dans sa boutique pour éviter tout pillage.

La CCI demande donc que les manifestations passent en dehors du centre-ville, sur des secteurs où l’activité commerciale sera moins impactée. Mais aussi que les règles architecturales en centre-ville de Montpellier évoluent afin de permettre aux commerçants de sécuriser au mieux leur outil de travail, en leur permettant notamment de positionner des grilles devant les vitrines. Aujourd'hui, les Bâtiments de France interdisent d'installer ces grilles au nom du respect de l'architecture.

À chaque manifestation qui dégénère, ce sont plusieurs milliers d'euros de dégâts pour les commerçants. Ce lundi par exemple, les dégradations sur la vitrine du magasin North Face boulevard du Jeu de Paume s'élèvent à 10.000 euros.

Les commerçants demandent le droit d'installer des grilles, ce qu'interdisent aujourd'hui les Bâtiments de France - CCI

La CCI demande à ce que les cortèges ne passent plus par le centre ville de Montpellier - CCI