Après les ratés de la plateforme “Mon Master”, l’université de Poitiers relance son recrutement

Il n’y a pas que Parcoursup qui connaît des déboires. Désormais, c’est au tour de “Mon Master”, cette plateforme qui permet aux étudiants de postuler en master en déposant un dossier unique valable dans toutes les universités. Elle est expérimentée pour la première fois cette année, mais essuie quelques ratés de taille.

Des étudiants recalés alors qu’il reste des places

De nombreux étudiants n’ont toujours pas reçu de réponse positive alors qu’il reste des places disponibles. À l’université de Poitiers, 600 places sont non pourvues, dont certaines dans des cursus très prisés comme le Droit.

Il ne s’agit pas d’un manque de candidats, mais d’un problème de paramétrage des listes d’attente. En simplifiant les démarches pour déposer simultanément son dossier dans plusieurs universités, la plateforme a entraîné une augmentation du nombre de candidatures. L’université de Poitiers en a reçu 36 000 contre 25 000 l’an dernier. Tous les étudiants n’ont pas pu être retenus sur liste d’attente, alors qu’il restait des places disponibles.

“Je pense que les équipes pédagogiques ont placé autant d’étudiants en liste complémentaire que les années précédentes. Sauf que ces listes complémentaires étaient globalement les mêmes dans tous les établissements ”, car les étudiants ont postulé dans des cursus similaires, explique Noëlle Duport, vice-présidente Formation de l’université de Poitiers.

La plateforme ne permet pas de déposer une candidature

Or, lorsqu’un étudiant libère une place, il disparaît simultanément de toutes les listes d’attente. Une fois la liste d’attente épuisée, elle ne permet pas de proposer les places non pourvues aux étudiants sans réponse. “Le processus de construction de la plateforme relève du national et ne permet pas de déposer une candidature”, regrette la vice-présidente.

Au niveau national, ce sont 40% des formations qui n’ont toujours pas fait le plein. Une situation dénoncée par Jordan Nicolas, étudiant à l’université de Poitiers et membre du syndicat Solidaires étudiant-e-s. “Les facs ont fait de leur mieux. C’est un souci d’organisation dans le sens où le gouvernement s’y est pris très tard pour mettre en place l’inscription. Les universités n’ont eu que deux mois pour s’organiser. C’est pratiquement impossible pour une administration qui compte 36 000 étudiants”, conclut l’étudiant qui demande le retour à l’ancien système, et la fin de ce qu’il considère comme une forme de sélection à l'université.