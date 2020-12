Après les révélations de Médiapart, le président et directeur du Refuge se mettent "en retrait"

Nouvelle conséquence de l'enquête de Médiapart mettant en cause la gouvernance du Refuge, nommément son président Nicolas Noguier et son directeur Frédéric Gal : la direction annonce se mettre "en retrait" temporairement et confirme qu'un audit sera réalisé en janvier prochain.

Pas assez de temps pour professionnaliser notre structure comme il l’aurait fallu

Dans un communiqué en date de mardi 22 décembre, la direction reconnaît à demi-mot certaines des défaillances mises en lumière par les journalistes de Médiapart : manque de personnels formés, qualifiés. Prise en charge "problématique" des personnes trans. Que l'association explique ainsi :

"L'augmentation des actes homophobes et transphobes et l’urgence de la situation des jeunes est une triste réalité qui a amené notre organisation à devoir se développer rapidement pour y répondre. Peut-être que la mobilisation permanente des équipes n’a pas laissé assez de temps pour professionnaliser notre structure comme il l’aurait fallu. Peut-être ne sommes-nous pas encore assez formé.e.s sur les questions relatives à la transphobie."

En retrait

A la demande du conseil d’administration, un audit sera mené en janvier par un cabinet extérieur, portant sur la gouvernance, les finances et les relations avec les bénévoles et les jeunes accueillis. Les conclusions en seront rendues publiques promet le Refuge. En attendant Nicolas Noguier et Frédéric Gal s'effacent pour que cette expertise soit menée "dans la plus grande sérénité possible". Leurs fonctions seront assurées collégialement par le Conseil d’administration.

L'enquête de Médiapart démontrait des pratiques quasi-sectaires avec un management agressif, un suivi défaillant des jeunes, un besoin criant de personnels qualifiés, salariés, notamment de travailleurs sociaux. L'usage des dons est également contesté en interne, avec par exemple un budget communication jugé par beaucoup dispendieux.

Tags sur les locaux

Peu après ces révélations, les murs de l'association ont été tagués "Refuge transphobe, homophobe" et le maire de Montpellier a décidé de suspendre le versement de la subvention à l'association (16.645 euros), le temps que "la lumière soit faite".