Après les violences urbaines en Picardie, "il y a une colère qu'il faut entendre"

Le calme semble revenir, en Picardie comme ailleurs en France après plusieurs nuits de violences urbaines. A Amiens, Beauvais, Saint-Quentin ou Creil, des commerces ont été dégradés, des véhicules incendiés, des bâtiments publics pris pour cible. "Il y a une colère qu'il faut entendre", estime sur France Bleu Picardie Christophe Korell, policier, détaché au ministère de la Justice, président de l'Agora des Citoyens, de la Police et de la Justice, et auteur de "police nationale - l'envers du décor" (éditions Denoël).

ⓘ Publicité

France Bleu Picardie : Certains des habitants rencontrés ces derniers jours déplorent la suppression de la police de proximité. Cela a-t-il été une erreur ?

Christophe Korell : oui, cela a été une erreur, parmi d'autres, qui a était faite sous Nicolas Sarkozy. On se souvient qu'il avait eu cette prise de parole, à Toulouse, pour dire que les policiers n'étaient pas là pour faire du sport, alors que finalement, c'est une manière de tisser du lien avec ces jeunes. On a effectivement un petit peu oublié tout ça. Le sport n'est pas la seule manière d'avoir ce contact avec eux, mais en tout état de cause, la police de proximité est effectivement un outil très intéressant qu'il fallait développer et on ne l'a pas fait. On s'est arrêté très tôt malheureusement et aujourd'hui on voit le résultat.

On a une police qui majoritairement fait de la répression et il en faut, je ne vais pas vous dire le contraire, j'ai fait ça toute ma carrière. Mais à côté de ça, on doit savoir faire de la prévention et on l'a quasiment totalement oublié. On commence à le redéployer un petit peu, dans certains services. Il y a des initiatives locales qui sont faites et qui fonctionnent plutôt pas mal, mais il n'y a pas d'instructions générales pour faire cette proximité et connaître son quartier, pour connaître son quartier.

On a assisté à de véritables batailles rangées, des tirs de lacrymogènes face aux tirs de mortiers d'artifice. C'est un symbole de la perte de lien entre police et population ?

On a assisté à ce qui était l'expression d'une colère, au moins en tout cas sur les premières heures, le premier jour. Il y a quelque chose qui s'est transformé après, où cela devenait plutôt l'occasion du chaos pour piller tout et n'importe quoi et pour s'en prendre à des élus et à d'autres symboles de notre société.

Il y a une colère qu'il faut entendre, c'est maintenant que le temps calme arrive qu'il va falloir réfléchir sur ce qu'on fait dans les quartiers populaires avec ces jeunes là ? Comment faire pour éviter qu'on en arrive à ce genre de situation là ? C'est beaucoup de prévention, beaucoup de terrain. Il y a plein de choses à faire au niveau de l'Éducation nationale ce n'est pas la seule police ni la seule justice qui arriveront à changer les problématiques de ces quartiers là.

Les jeunes interrogés racontent les nombreux contrôles, les intimidations, le tutoiement récurrent, ce n'est pas seulement la mort de Nahel. Est-ce que cela aussi n'éloigne pas notre jeunesse des institutions ?

Si bien sûr. C'est ce que disent des jeunes lorsqu'on se déplace avec l'association auprès d'autres associations de ces quartiers populaires. Ils ne disent pas tous que tous les policiers sont violents, tous les policiers sont racistes, etc, mais ils nous disent que cela arrive, qu'ils sont contrôlés effectivement, parfois de manière assez brutale, parfois avec des invectives racistes. Du côté police, on ne fait pas ce travail d'essayer de l'accepter, de l'admettre, de les comprendre et peut-être de modifier les choses. C'est ce travail qu'on doit qu'on doit faire côté police de remise en cause, peut-être de nos interventions, de la formation. C'est par là que ça passe aussi, je parlais de l'Éducation nationale tout à l'heure pour pour les jeunes dans les quartiers, mais dans la police, ça passe par le recrutement, la formation.

Vous êtes le président de l'Agora des citoyens, de la Police et de la Justice, qui réunit les différents acteurs autour de la question de ce lien police-population. Il n'y a pas de recette miracle ?

Non, et je ne suis pas naïf, je n'ai pas pour habitude que de dire que je vais sauver le monde avec notre association. On est une toute petite association et à notre échelle en tout cas, on essaye de construire des ponts, de semer des petites graines chez ces jeunes. Si un jour, lors d'un contrôle, ces jeunes se souviennent qu'à un moment donné ils ont eu des discussions plutôt positives, plutôt constructive avec un policier et que cela change un peu l'approche, on aura réussi à faire quelque chose de bien.