Un nouvel établissement d'enseignement supérieur ouvrira à la rentrée de septembre à Bourges. Le collège de Paris lance deux formations dans sa nouvelle école, baptisée ECEMA : un bachelor (bac + 3) en commerce et vente, et un master (bac + 5) management de projet.

Bourges, France

L'objectif est d'accueillir 150 à 200 étudiants. Le collège de Paris gère déjà 14 écoles en France. L'idée est de proposer des formations supérieures en lien direct avec les entreprises pour retenir les jeunes en Berry. Il s'agit de formations en alternance dont le coût est donc assuré par les entreprises partenaires..

L'ECEMA s'est d'abord implanté à Lyon. © Radio France - ECEMA

Après St-Etienne et Lyon, Bourges : l'Ecole Européenne de Management en Alternance s'installera à Lahitolle. Bourges, avec ses 5000 étudiants et son tissus d'entreprises a paru assez attractif au groupe de formation basé à Paris, dont les créateurs sont originaires du Berry. L'implantation de l'ECEMA permettra d'éviter la fuite de jeunes talents qui seront formés en alternance. La clef de la réussite pour Eric de Lagarde, directeur de l'école : " l'intérêt, c'est vraiment de trouver du travail rapidement après. Je suis vraiment un fervent partisan de l'implication des jeunes au sein de l'entreprise, en tant que salarié puisque l'alternant est un salarié de l'entreprise en contrat de professionnalisation et ça lui permet d'avoir une véritable réponse professionnelle à ce qu'il veut faire." L'étudiant est donc recruté en contrat de professionnalisation et la formation est prise en charge par l'entreprise qui l'emploie.

L'ECEMA mise sur l'alternance pour former des étudiants de niveau supérieur. © Radio France - ECEMA

Le master management formera des étudiants assez polyvalents : " Ils apprennent les techniques de négociation, de management du conflit, de management des équipes, les techniques de recrutement, de présentation d'un budget, du financement de ces budgets, de la tenue et du suivi de projet" détaille Eric de Lagarde. A Bourges, l'Institut Hubert Curien et l'Estacom proposent déjà des formations de manager à Bac + 5 : l'ECEMA espère pouvoir travailler en complémentarité. Les élus locaux sont convaincus de l'intérêt de cette nouvelle offre. L'intérêt sera de garder des jeunes talents en Berry. En restant sur place, cela limite en outre le coût des études pour les familles tout en assurant la possibilité de recruter des gens compétents pour les entreprises locales.