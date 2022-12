Après Noël, un bilan plutôt positif pour les commerçants de Perpignan

Aussi bien sur le marché de Noël du Quai Vauban que dans le centre-ville de Perpignan, les commerçants sont globalement satisfaits de ce mois de décembre. Et ce malgré les différentes crises : Covid, inflation...

En plus des ventes, des clients au rendez-vous et de la bonne ambiance générale, il y a un élément qui a changé la donne selon Carole, qui vend des bijoux sur le marché de Noël : "Il n'y a plus de pass sanitaire, on revit !" Effectivement l'an dernier, les restrictions obligatoires avaient impacté la fréquentation. Habituée du marché depuis 4 ans, Carole a vu une nette progression cette année, d'ailleurs elle prévoit "une hausse d'au moins 40%" de ses recettes. Elle a même acquis une nouvelle compétence : "On a eu beaucoup de clients espagnols, beaucoup plus cette année ! Donc maintenant j'apprends la langue espagnole."

"On sent moins cette ambiance festive" chez les clients

En centre-ville, le bilan est quasiment le même. Valérie, qui gère un magasin de vêtements, vise "une hausse de 20%". Si, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, le contexte économique actuel semble avoir épargné les ventes, c'est plutôt le comportement des clients qui a changé. Ludo, vendeur dans une boutique de montres, voit "une morosité ambiante", et parle même de certains clients "agressifs" : "Quand on leur dit bonjour, ils se sentent agressés. On sent moins cette ambiance festive".

Désormais les commerçants se préparent au mois de janvier, avec l'arrivée des soldes et les prix qui continuent de grimper. "On ne se leurre pas", reconnaît Valérie Nomico, présidente de l'UCAP, l'Union des commerçants et artisans de Perpignan. "Les soldes, c'est pas les soldes qu'on avait à l'époque. Après, c'est toujours pareil : on pensait que ça serait compliqué en décembre, finalement ça ne l'est pas. On fera peut-être le même constat pour les soldes !"

Le marché de Noël reste installé sur le Quai Vauban et les Allées Maillol jusqu'au 2 janvier 2023.

