Bure, France

Et si le combat des zadistes de Notre Dame des Landes se transportait à Bure après l’abandon du projet de nouvel aéroport ? De nombreux élus meusiens, favorables au projet de centre d’enfouissement de déchets radioactifs le redoutent. Ils ont déjà bien du mal à accepter la présence d’une trentaine de militants qui occupent le site depuis plusieurs mois pour empêcher les travaux préliminaires au projet Cigéo. Stéphane Martin est le maire de Gondrecourt-le-Château et pour lui le risque de voir arriver de nouveaux activistes est réel « Je suis de près ce qui se passe à Notre Dame des Landes. _On peut effectivement craindre que certains zadistes de là-bas se rapatrient sur le secteur de Bure_. On sait que c’est un point de contestation majeur au niveau national. J’espère que l’Etat va prendre ses responsabilités et fera en sorte qu’on ne vive pas la même situation qu’à Notre Dame »

A Bure, une trentaine de militants occupent les lieux © Maxppp - Maxppp

Il faut que les citoyens se rebellent, Alain, porte-parole du CEDRA

Mais si les « zadistes » de Bure n’aiment pas trop qu’on les compare à ceux de « Notre Dame », les membres du CEDRA, collectif de citoyens locaux opposés au centre d’enfouissement de déchets radioactifs espèrent, eux, que les projecteurs seront désormais braqués sur le projet meusien et que de nombreux militants viendront de toute la France renforcer leur combat. Jacques, l’un des porte-paroles du collectif appelle à une prise de conscience au niveau national « actuellement, autour de Bure, on est en train de de vivre sous un régime policier. Si ce projet arrive à ses fins, ce sera une transformation totale de la vie du territoire. La Meuse ne sera plus jamais comme avant. Il faut donc que tous les citoyens se rebellent. »

Hier, on a fait la Une du journal Le Monde, Irène, militante antinucléaire

Irène, est également membre du collectif et se présente volontiers comme « activiste », elle estime que « la mayonnaise est en train de prendre » et appelle, elle aussi aux renforts « on est en train de marquer des points tous les jours. _Hier, on a fait la Une du journal le Monde_. De plus en plus de gens commencent à nous rejoindre. Même mon médecin, m’a dit qu’il prenait bientôt sa retraite et qu’il nous rejoindrait. La lutte va s’amplifier »

Mais les autorités ne l’entendent pas de cette oreille. Les effectifs de gendarmes ont été renforcés dans le secteur, entrainant de plus en plus souvent des tensions avec les militants sur le terrain.