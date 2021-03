Après Pékin Express, Fabrice et Briac partent de Lille à vélo pour récolter des fonds contre le cancer

C'est parti pour une nouvelle aventure pour Fabrice et Briac ! Après Pékin Express et Pékin Express, Itinéraire bis, Fabrice et Briac se lancent un nouveau défi : parcourir toute la France, non plus en auto-stop, mais à vélo, et récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer. Le périple a commencé à Lille lundi 15 mars : une première portion de 40 kilomètres jusqu'à Lens. Plus que 9.960 km à parcourir au quatre coins de la France jusqu'au Mont Blanc !

De Lille à Lens, de Lens à Béthune, puis de Béthune à la Côte d'Opale, de la Côte d'Opale à Amiens, et ainsi de suite, les deux compères vont sillonner la France en long en large et en travers. Ils veulent parcourir 10.000 kilomètres, comme dans Pékin Express. Et toujours comme dans l'émission de M6, ils veulent dormir chez l'habitant, dans toutes les villes où ils vont faire une halte. En plus de l'exploit sportif, ils veulent récolter des dons pour la Ligue contre le cancer. Chèques, espèces, ils ont leur petit coffre, et un crowdfunding qui a déjà récolté 5.616 euros.

Le premier don "de la main à la main", avant même le départ, a valu à Annie une photo dédicassée en remerciement. © Radio France - Louise Thomann

Et avant même le départ, une Lilloise est venue à leur rencontre. Annie, 61 ans, fan de la team #Fabriac, leur a glissé une enveloppe avec un chèque. Les deux aventuriers ont remercié ce premier don "de la main à la main" avec une photo dédicacée et un pins.

Le "Fabriac truck" comme voiture-balais

C'est donc parti pour 5 mois de périple, avec leurs vélos de course, étonnement légers : pas une sacoche sur le côté, pas un porte-bagages. La réponse se trouve quelques mètres derrières : un gros van contient les valises, les affaires, les roues de secours et tout le nécessaire pour ce périple. Même Freedom est de la partie : la petite jackrussel complète cette fine équipe. Elle devrait même les accompagner au sommet du Mont Blanc, le 29 août, si tout se passe bien !