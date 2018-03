Pour son 25ème anniversaire, le Teknival aura-t-il lieu en Indre-et-Loire, à l'ancien camp du Ruchard précisément? Les organisateurs ont déjà dévoilé le choix du site, plus d'un mois avant l'événement et espèrent une autorisation de l'Etat. Les réunions ont déjà commencé.

Indre-et-Loire, France

On est loin de l'organisation secrète des années précédentes, des messages codées via les portables. Pour sa 25ème édition, on connait à priori le lieu de rendez-vous des milliers de teufeurs du prochain Teknival, prévu le week-end du 1er mai (du 27 avril au 1er mai). Il pourrait avoir lieu en Indre-et-Loire, dans l'ancien camp du Ruchard, un ancien camp militaire de 57 hectares entre Chinon, Azay-le-Rideau et l'Ile Bouchard. Les nombre de participants devrait être de l'ordre de celui de Pernay en 2017, soit près de 40.000 personnes sur quatre jours.

Pour le site, comme promis, on a travaillé pour vous trouver un site sympa, pas une base aérienne avec bitume et tour de contrôle ! C’est un champ de 57HA qui se situe en Indre et Loire et qui fait partie d’un ancien camp militaire. Début du message posté sur le compte facebook de l'association

C'est l'association de médiation Freeform qui dévoile le lieu sur son compte facebook, relayé par le journal spécialisé Trax. Ces deux dernières années, le Teknival a été organisé illégalement. Les organisateurs avaient d'ores et déjà annoncé que la 25ème édition se tiendrait "avec ou sans l'accord du gouvernement". Des réunions avec l'Etat ont commencé. "Si le Teknival n'a pas lieu sur le site prévu, ce sera très probablement dans une autre région. Nous aurons des éléments tangibles en fin de semaine ou début de semaine prochaine" poursuit l'un des organisateurs.

Nous n'avons aucune information, et aucun contact pour l'instant avec la préfecture d'Indre-et-Loire. Pascal Blanchard, le maire de Avon-les-Roches

Pourquoi tant de transparence? Pourquoi annoncer le site si rapidement, loin de la culture habituelle du secret? L'un des porte-paroles dévoile la stratégie sur le compte facebook. Le but est d'avoir "le temps de bien s'organiser, pour pouvoir louer des WC et des bennes à déchet, pour que les riverains et les mairies du coin soient au courant et que ce soit pas un gros traumatisme pour eux, pour que les associations de RDR et de premier secours puissent se préparer tranquillement, pour pouvoir mobiliser des bénévoles, pour avoir le temps de changer de site si celui la ne convient pas et pour une dizaine d'autres raisons".

Nous avons contacté les maires des trois communes les plus proches du camp du Ruchard, en l'occurrence Avon-les-Roches, Villaines-les-Rochers et Neuil. Aucun des trois maires n'était au courant, et n'avait eu de contact avec la préfecture d'Indre-et-Loire à ce jour.