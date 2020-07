C'est une véritable renaissance pour Brides-les-Bains. La station thermale savoyarde a rouvert ses thermes après plus d'un an de fermeture dû à une bactérie puis au coronavirus.

Après plus d'un an de galère, c'est la renaissance pour Brides-les-Bains

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est probablement ce qu'ont dû ressentir les habitants et commerçants de Brides-les-Bains durant l'année de galère qu'ils viennent de passer. "L'être" en question ce sont les curistes. Quasiment invisibles depuis le mois de mars 2019 et la détection d'une bactérie dans les thermes de la station thermale savoyarde. Après plusieurs mois de traitement et donc de fermeture, ils devaient enfin rouvrir fin mars... puis le coronavirus est passé par là...

Les thermes de Brides-les-Bains © Radio France - Luc Chemla

Enfin de la vie dans les rues

Le bout du tunnel est arrivé lundi 29 juin, date de réouverture des thermes. Depuis, "_c'est le jour et la nuit_" dans la commune constate Gauthier, un hôtelier. "Il y a des voitures, des places de parking sont prises, des personnes traversent la route, attendent à l'arrêt de bus, on croise des gens à la buvette... ça fait un an que l'on avait pas vu cela donc c'est énorme."

On a pris plusieurs réservations par jour, ce qui n'était pas arrivé depuis des mois" - Un hôtelier de Brides-les-Bains

Les affaires reprennent doucement, l'hôtel est pour le moment rempli qu'a 30%, mais au moins l'activité repart confie Gauthier. "Depuis la reprise, on a pris plusieurs réservations par jour, ce qui n'était pas arrivé depuis des mois ! Après deux crises sanitaires et près de deux ans de galère on y arrive encore et ça fait du bien au moral."

Les rues de Brides-les-Bains © Radio France - Luc Chemla

"On sort la tête de l'eau... pas tout le corps"

De son côté, Léa, vendeuse de prêt à porter, espère que que les curistes vont vite arriver. "_On sent qu'il y a une petite animation mais ce n'est pas encore le démarrage comme on a l'habitude_. On sort la tête de l'eau, il n'y a pas encore tout le corps... " rigole-t-elle, soulagée par cette réouverture.

Pour totalement sortir le corps de l'eau, il faudra attendre la mi-juillet selon l'office de tourisme de Brides-les-Bains. Pour l'instant les thermes ne sont remplis qu'à 40%.

Brides-les-Bains © Radio France - Luc Chemla

En tout cas, les premiers curistes ont le sourire comme par exemple Mireille, bouteille à la main. Elle vient de la remplir à la buvette thermale. "J'ai pris un peu d'eau pour moi, de l'eau à la source, ça fait du bien." Originaire de région parisienne, cette habituée a écourté son séjour l'an dernier à cause de la bactérie. "Je suis très heureuse de revenir, je cherche le bien être et à m'occuper de moi. Le plaisir est toujours là, c'est super."

Les thermes de brides seront ouverts plus longtemps cette année, jusqu'au 21 novembre.