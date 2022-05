Après plus de 3 ans d'absence les forains du marché de La Plaine à Marseille sont de retour place Jean-Jaurès

Après plus de 3 ans et demi d'absence plus de 200 forains du marché de La Plaine à Marseille retrouvent la Place Jean-Jaurès ce mardi matin. Les négociations avec la mairie ont été dures pour l'attribution des emplacements.

C'est le retour à la maison ce mardi matin pour les forains du marché de La Plaine à Marseille. Plus de 220 retrouvent leur place Jean-Jaurès tant appréciée après 3 ans et 7 mois d'absence à cause des travaux de rénovation.

Tout le monde est ravi d'être de retour sur cette place emblématique, le marché de la Plaine c'est très connu - Titin, représentant des forains du marché de la plaine

Un retour que les forains attendaient avec impatience après avoir dû négocier avec la mairie notamment pour l'attribution des emplacements. Sur les 238 forains présents sur le marché avant les travaux un peu plus de 220 ont retrouvé un emplacement. Des emplacements parfois plus petits en raison des nouveaux aménagements de la place.Mais Titin relativise : "On fait tous des concessions, on va voir comment ça se passe pour ce 1er jour après on discuter à nouveau avec la mairie. Elle nous a promis de regarder les choses qui pourraient nous gêner. Pour l'instant on fait avec les moyens du bord".

La grande inconnue reste celle des clients. Seront-ils de retour ? N'ont-ils pas pris de nouvelles habitudes ? Titin croise les doigts et se montre optimiste "on espère bien qu'ils vont revenir, ils l'aiment le marché La Plaine, j'ai bon espoir, même si c'est vrai que certains ont dû s'adapter et aller ailleurs".

Il y a deux semaines déjà la Ville et la Métropole organisaient une grande opération de nettoyage : anti-tags pour rendre la place propre avant le retour du marché.

Désormais le marché de La Plaine se tient autour de la nouvelle aire de jeux. © Radio France - Camille Payan

