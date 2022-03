Le département des Alpes-Maritimes et la ville de Mandelieu-la-Napoule ont mis à disposition d'une famille de cinq réfugiés ukrainiens un appartement. Des produits de première nécessité ont également été collectés pour eux.

Après plus de trois jours pour fuir l'Ukraine, une famille de réfugiés est accueillie à Mandelieu-la-Napoule

Les réfugiés ukrainiens arrivent depuis une semaine sur la Côte d'Azur. 1.000 réfugiés vont être ramenés de Pologne via deux vols spéciaux affrétés par le département des Alpes-Maritimes. Des familles sont accueillies un peu partout et notamment à Mandelieu-la-Napoule où la ville et le département ont mis à disposition d'une famille de cinq personnes, deux appartements. Des logements dans une résidence pour personnes âgées.

Deux appartements de 40 et 45 mètres carrés ont été entièrement meublés pour eux. "On a mis le nécessaire, ce qu'il fallait de vaisselle, ce qu'il fallait pour dormir, on a rempli le frigo pour les trois jours qui viennent" explique Florence, la référente de la résidence.

La cuisine de l'appartement mis à disposition d'une famille de réfugiés ukrainiens à Mandelieu © Radio France - Manon Derdevet

Quand ils poussent la porte de leur nouveau logement, le soulagement se lit immédiatement sur leur visage. C'est l'aboutissement d'un périple de trois jours et demi pour Volodimir, 75 ans. "Le 24 février au matin, la guerre a commencé, le 25 au soir nous sommes partis" dit-il. Les deux grands-parents, le père et les deux enfants habitaient la ville de Tchernihiv, à la frontière avec la Biélorussie. Ils ont fait trois jours et demi de voiture pour arriver jusqu'à Mandelieu.

Je suis très fatigué

"Nous n'avons pas beaucoup dormi, pas beaucoup mangé. Nous n'avions pas d'eau potable. Je suis très fatigué" raconte Volodimir. Olga, la grand-mère ne retient pas ses larmes quand elle voit sur la table du salon la pile de jouets donnés pour son petit-fils de 8 ans, Roma. Sa petite-fille Bogdana, 18 ans, esquisse un sourire. "C'est très difficile de fuir et voir notre ville se faire détruire. Cet appartement est très beau et agréable et je remercie beaucoup les Français. C'est apaisant ici et ça fait du bien."

Le président du département Charles Ange Ginésy remet les clefs de leur nouveau logement à une famille de réfugiés ukrainiens © Radio France - Manon Derdevet

Un appartement dans lequel ils pourront rester autant de temps que nécessaire. "Nous avons une ville qui est habituée à traverser les épreuves. Là, c'est une situation où ce sont des réfugiés de guerre, qui sont des Européens. On va accueillir toutes les familles que l'on peut accueillir en fonction des capacités que l'on aura" explique Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu-la-Napoule.

Un dispositif d'aide qui pourrait s'amplifier dans le département

Un élan de solidarité important pour Charles Ange Ginésy, Président du département des Alpes-Maritimes. Selon lui, l'accompagnement des réfugiés va continuer avec "l'envie de mettre en place des traducteurs" explique-t-il. "Ces échanges peuvent aller plus loin jusqu'à de la formation. Des patrons chefs d'entreprises qui nous disent 's'il y a des gens qui ont des formations spécifiques, nous sommes en capacité aussi de leur offrir du travail'" raconte Charles Ange Ginésy. Selon lui, les maires des Alpes-Maritimes sont volontaires pour accueillir des familles de réfugiés ukrainiens et ont "un discours très chaleureux, très humaniste."