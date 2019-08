Après plusieurs accidents aux cascades de Murel à Albussac, faut-il sécuriser le site ?

Albussac, France

Les cascades de Murel ont connu trois accidents cet été. Le plus récent a eu lieu le week-end dernier avec la chute de 7 mètres d'un adolescent de 16 ans. Il s'en est sorti avec une légère blessure à la tête. Des accidents qui arrivent plus souvent sur le site depuis ces dernières années. Il faut dire que les cascades attirent de plus en plus de monde. "Depuis on va dire 5 ans et grâce à un reportage sur TF1 il y a plus de monde depuis deux ans" explique Cyrille Sauvan qui tient le bar restaurant "La petite famille " à Albussac.

Une fraîcheur permanente

Un compteur posé au parking principal des cascades avait permis d'évaluer la fréquentation du site entre 20 et 25 000 personnes durant les trois mois d'été. Il faut dire que l'endroit a de quoi plaire. Outre la beauté de la nature, il procure une ombre très importante et donc une fraîcheur très appréciable surtout en temps de canicule. La bassine dans laquelle tombe la Grande Cascade est d'ailleurs devenue un lieu de baignade très couru. Bien que "la baignade est interdite" rappelle le maire Sébastien Meilhac. Car elle est dangereuse.

Des aménagements sur un ou deux points

Mais même les randonneurs font preuve d'imprudence explique Cyrille Sauvan. "Les gens ne sont pas équipés pour" remarque le commerçant en rappelant que les sentiers des cascades sont très abrupts et glissants. Il a même vu des gens venir en tong ! La mairie bien consciente du problème réfléchit certes à quelques aménagements "sur un ou deux points" précise Sébastien Meilhac. Aménager ce site s'avérerait très compliqué car il est difficile d'accès notamment. Et qui plus est ce n'est pas souhaité par les visiteurs comme en atteste un livre d'or. Et cela obligerait sans doute à envisager ensuite de faire payer l'accès. "Les gens préfèrent que ce site reste gratuit et nous aussi" conclut le maire