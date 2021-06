Après plusieurs années de blocage, le projet d'extension de l'hippodrome de Craon enfin acté

A Craon, le projet d'extension de l'hippodrome, coincé dans les cartons depuis de nombreuses années, est enfin sur les rails, un incroyable retournement de situation qui remonte au début du mois.Le conseil municipal a en effet voté à l'unanimité la rétrocession d'un terrain à la communauté de communes, pour 14.000 euros : "cette parcelle est essentielle pour pouvoir réaliser le contournement de la route de Segré, qui permet la réalisation l'agrandissement de l'hippodrome et la création d'une zone économique, artisanale intercommunale" confie à France Bleu Mayenne un conseiller municipal de Craon.

Ce projet est resté en suspens pendant de nombreuses années, un projet dans l'impasse car Claude Gilet, l'ancien maire de la ville du Sud-Mayenne, avait préempté ce terrain en 2016, une histoire de rivalité et d'ego. Deux ans plus tard, la communauté de communes du Pays de Craon avait porté l'affaire devant le tribunal administratif. Les deux parties n'ont jamais réussi à s'entendre. Après la défaite de Claude Gilet aux élections municipales de mars 2020, la nouvelle équipe au pouvoir a fait de ce dossier une de ses priorités.

Concrètement, il s'agit ici de réaliser de gros travaux afin d'allonger la ligne droite de l'hippodrome. Le chantier consiste à dévier la départementale 25 qui coupe actuellement le champ de courses en deux parties. La future route, en direction de Segré, ainsi créée, permettra alors de développer une importante zone artisanale, industrielle et commerciale.

Ne plus couper la route de Segré lors des réunions hippiques, c'est primordial avait expliqué, en juin 2019, à France Bleu Mayenne, Hugues Crosnier, le président de la Société des Courses : "Craon a cette chance de pouvoir développer son outil. On a besoin de tout le monde. Nous sommes dans un projet pour toute l'économie d'une région et pas seulement d'une commune".